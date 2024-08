A Ferragosto musei civici e piscine aperte a Firenze

Firenze, 13 agosto 2024 - A Ferragosto a Firenze i musei civici comunali saranno aperti così come le piscine. Il Comune di Firenze mette in campo un pacchetto di possibilità per fiorentini e visitatori che trascorreranno in città il 15 agosto. La polizia municipale, per l'occasione, ha predisposto anche un servizio rinforzato per la sicurezza di fiorentini e turisti con un incremento di sei pattuglie in servizio straordinario.

Per quanto riguarda i musei Palazzo Vecchio sarà aperto dalle ore 9 alle 14, mentre il complesso di Santa Maria Novella dalle ore 13 alle 17: entrambi saranno visitabili gratuitamente così come il Forte di Belvedere, dalle 10 alle 20. Nel week end di Ferragosto (venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto) sarà possibile visitare tutti i musei civici, compreso Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e Cappella Brancacci. Per la Città metropolitana sarà aperto Palazzo Medici Riccardi dalle ore 9 alle ore 19. Per chi preferisce un tuffo in piscina per Ferragosto è aperta la piscina Costoli, nel quartiere di Campo di Marte. Sarà possibile rinfrescarsi dall'afa anche in altri due impianti di proprietà del Comune ma gestiti da terzi: a Bellariva c'è la piscina Nannini, nel parco delle Cascine l'impianto delle Pavoniere. Per gli anziani a Villa Bracci è in programma la cena di Ferragosto, anche alla presenza dei partecipanti degli orti sociali. Da ricordare per tutto il mese a villa Bracci l'iniziativa "Agosto anziani", in collaborazione con il Comune, rivolta ad accogliere persone anziane per tutto il giorno, pranzo compreso, proprio per combattere la solitudine e creare momenti di socialità. Il centro anziani 'Il grillo parlante' al Quercione organizzerà il pranzo per gli anziani, sempre a Ferragosto.