A Campi Bisenzio lo spettacolo 'Eretici'

Firenze, 12 dicembre 2024 – Un viaggio tra le storie di Piero Calamandrei, Don Lorenzo Milani, Virginia Woolf, Anita Garibaldi, Amelia Pincherle Rosselli, Masaccio, donne e uomini che hanno lasciato l’eredità più importante, ovvero il coraggio di scegliere la libertà, il coraggio di scegliere la propria strada: sono loro i protagonisti di “Eretici” di e con Tomaso Montanari, storico dell’arte, accademico, saggista e firma de il Fatto Quotidiano che racconta, nel libro omonimo, alcuni degli “eretici” che hanno attraversato la Storia in una lettura molto particolare, per lottare contro la minaccia più pericolosa in circolazione: il pensiero unico. Appuntamento venerdì 13 dicembre ore 21 al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio con lo spettacolo per la regia di Matteo Marsan che vede sul palco Daniela Morozzi, attrice di teatro, cinema e televisione e Stefano ‘Cocco’ Cantini, sassofonista noto a livello internazionale, una delle voci più personali e liriche nello scenario della musica jazz, per una produzione Loft produzioni Srl e Lo Stanzone delle Apparizioni. L’appuntamento è inserito all’interno della stagione di prosa 2024-25 del Teatrodante Carlo Monni che quest’anno si muove al grido di “Le migliori cose nascono dal basso” – tratto dal brano “Picasso” del nuovo album “Deserti” di Pelù che riassume la filosofia alla base del cartellone -, che fino al 30 aprile porta un programma di 10 spettacoli e 4 eventi speciali. Le attività dei Teatrodante Carlo Monni sono possibili grazie alla collaborazione tra Piero Pelù, nuovo consulente artistico del Teatrodante Carlo Monni, e la Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione di Sandra Gesualdi, a cui è affidata dal Comune di Campi la gestione del comparto cultura della città, e sono sostenute da Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio con il contributo di Fondazione Cr Firenze, e da Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, Tg La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze.