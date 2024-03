Via Palazzuolo lancia la petizione per salvare il cinema Fulgor: subito 1000 firme

"Riaprite il cinema Fulgor". È quando chiedono una petizione online, che ha raggiunto in pochi giorni oltre 955, lanciata dal Comitato Palomar di via Palazzuolo, che da anni si batte contro il degrado della zona. "Il cinema Fulgor in via Maso Finiguerra, tra via Palazzuolo e Borgo Ognissanti, è stato sempre per il quartiere un meraviglioso punto di riferimento – si legge nella petizione - Una luce accesa ogni sera per illuminare e accogliere, in una zona del centro storico fiorentino affamata di luoghi d’aggregazione, cultura, creatività". Il cinema però è stato chiuso nel 2016 e nel 2026 il vincolo di destinazione d’uso dell’ex-cinema Fulgor decadrà, col rischio che la speculazione privata potrà disporre di questo spazio come di un qualsiasi investimento immobiliare. "L’attuale proprietà è fallita. Dal sindaco Nardella e dalla sua amministrazione nessuna risposta e nessuna proposta – si legge - La sua chiusura, successiva all’acquisto da parte di Massimo Ferrero, non ha spento solo la luce degli schermi (cinque) ma anche la vitalità della strada che si è trasformata in un altro luogo di bivacco e di degrado".

Quindi il comitato Palomar Palazzuolo lancia un appello: "Chiediamo che il Fulgor riapra i battenti e diventi uno spazio culturale pubblico conservando almeno una sala per il cinema".

Rossella Conte