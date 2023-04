Ciclismo: esordienti e allievi domenica mattina in gara a Pontassieve

Pontassieve,14 aprile 2023 - Organizzate come sempre dalla società sportiva Aquila Ponte a Ema, sono in programma a Pontassieve domenica prossima 16 aprile due gare ciclistiche riservate alle categorie allievi ed esordienti. Si svolgeranno al mattino sul circuito di due chilometri interamente pianeggiante della zona sportiva e artigianale di Pontassieve (partenza ed arrivo sul Viale Hanoi). I primi a gareggiare saranno gli esordienti del primo e secondo anno con partenza unica. Il via alle ore 9,30, con 12 giri in programma per 24 chilometri ed in palio il 12° Memorial Tommaso Cavorso, valevole anche come prima prova della speciale Challenge riservata alla categoria 1° e 2° anno con classifiche separate. Alle 10,30 è prevista invece la partenza della ventesima Coppa Croce Azzurra-Centro Sangue Aido Donatori Organi su 25 giri pari a 50 km. Antonio Mannori