Ciclismo: domenica 19 a Calenzano il Trofeo Società Toscane

Una gara juniores

Calenzano,18 marzo 2023 - In Italia domani, domenica 19 marzo, erano in programma solo due gare juniores e diverse società sarebbero state costrette a non gareggiare. A Calenzano, con grande celerità la Virtus VII Miglio di Settimello presieduta da Paolo Traversi è riuscita all'ultimo momento ad inserire una terza gara, grazie alla collaborazione delle società della Toscana e del Comitato Regionale. Gli iscritti con diversi extraregionali sono 147, il ritrovo alla Casa del Popolo di via G. Puccini, il percorso di km 90,400 con un circuito di km 5,3 da ripetere 8 volte nella prima parte che comprende anche la Galleria del Colle inaugurata nei mesi scorsi, seguito da un altro anello di km 6,800 da percorrere 7 volte con la salita di San Donato. Il via alla gara fiorentina alle 9,30 con arrivo posto su via della Chiusa.

Antonio Mannori

.