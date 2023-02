Ciclismo: dodici juniores per la formazione fiorentina del team Pieri

La squadra fiorentina del Team Pieri (Foto R. Fruzzetti)

Arcille(Gr),23 febbraio 2023 - Nel tranquillo ritiro di Arcille, località sulla riva destra del fiume Ombrone a una dozzina di chilometri da Grosseto con quartier generale presso La Locanda del Maremmano, la squadra juniores del Team Pieri prepara il debutto stagionale previsto per il 5 marzo sul circuito di Cerbaia di Lamporecchio. Il presidente Piero Pieri nell’allestire la squadra juniores 2023 si è fermato a quota 12 atleti con direttori sportivi il riconfermato Federico Fioravanti e il nuovo arrivato Samuele Breschi, oltre alla preziosa collaborazione di Poggi. Gli atleti a cui è stata rinnovata la fiducia sono Catelli, Di Girolamo, Venomi, Zanaga. "Il primo grazie – dice il presidente Pieri – va agli sponsor che hanno riconfermato il loro sostegno e la loro collaborazione. Ci ha spinto a proseguire, per poter offrire a tanti giovani l’opportunità di continuare la loro attività nel ciclismo, indipendentemente da quelli che sono stati e saranno i risultati ottenuti. La nostra – conclude il presidente - sarà una squadra senza una vera e propria punta di riferimento, ma convinta di poter far bene con impegno e passione. Come nel 2022 la squadra svolgerà sia attività su strada che su pista, con molte gare in Toscana compreso il Giro della Valdera a tappe, ma anche qualche trasferta come abbiamo fatto in passato, e tra queste il Giro dell’Albania visto che abbiamo nelle nostre file il Campione Nazionale a cronometro Venomi”. Oltre a lui la squadra fiorentina annovera tra gli atleti più in vista, Bufalini, Fejzaj, Zanaga. Infine gli amici e collaboratori che sostengono la squadra: Oma Officina Meccanica, Promax, Pandolfini, Batistoni, Coop CDM, Massimo Rossi, Gli Amici di Piero, Carrozzeria Formula 3, AEA Pneumatici, Tipografia Catarzi, Caffè Mokalux.

LA SQUADRA: Francesco Catelli, Michael Di Girolamo, Flavio Venomi, Francesco Zanaga (riconfermati). Otto i nuovi arrivati i sardi Paolo Cherchi e Alessandro Prato, Francesco Canziani, Aldo Fejzaj, Damiano Gallerini, Tommaso Bufalini, Giorgio Del Mastio, Esteban Ciolini.