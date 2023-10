Brozzi, gli sciacalli devastano le tombe per portare via il rame

Firenze, 24 ottobre 2023 - Hanno danneggiato alcune tombe per portare via il rame senza nessun rispetto della sacralità del posto. È successo nel cimitero comunale di Brozzi, in via San Martino, e la scoperta è stata fatta questa mattina. L'obiettivo dei ladri il rame, il cosiddetto 'oro rosso', come era successo recentemente con l’asportazione delle grondaie.

I vasi che ospitano i fiori per defunti sono spesso fatti di questo prezioso materiale. I contenitori sono ancorati alla lapide e, per portarli via, i ladri non si fanno scrupoli danneggiando le tombe per meglio staccarli o per recuperare il contenitore all'interno del vaso in marmo.

"Un gesto vile, segno di una profonda inciviltà - sottolinea l'assessora Maria Federica Giuliani - questi vandali hanno profanato, senza alcun rispetto, i luoghi della memoria di molte famiglie. Si tratta di un reato odioso, che colpisce negli affetti, i propri cari". Poi l'assessora fa sapere di aver già sporto denuncia, "il danno è morale oltre che materiale".