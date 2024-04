Be Kind, essere gentili per combattere il bullismo

Firenze, 9 aprile 2024 - Come si possono prevenire bullismo e il cyberbullismo? Se ne parlerà venerdì prossimo, 12 aprile, al convegno 'Be Kind – Solo le persone gentili sono veramente forti' organizzato al Teatro della Compagnia dall'associazione Contrajus Aps con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana, ordine degli psicologi della Toscana, ordine degli assistenti sociali della Toscana, associazione Robert F. Kennedy Human Rights – Italia, associazione nazionale dei pedagogisti italiani, dall’associazione forense avvocatura e famiglia, dall’associazione Rotary club Pegaso Alumni D-2071.

L’Associazione Contrajus ha sede legale a Firenze e sezioni territoriali in altre regioni italiane. Tra le sue fila operano da anni professionisti di varie discipline (avvocati, psicologi, educatori) che, pur provenendo da percorsi di vita, esperienze e sensibilità differenti, hanno inteso misurarsi su questioni sociali e giuridiche inerenti ai soggetti fragili.

"Una bellissima seconda edizione che si svolgerà in un Teatro della Compagnia sold out per l'occasione - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - tantissimi i giovani coinvolti che affronteranno numerosi argomenti come il bullismo nello sport e il ruolo fondamentale del fairplay". "Per contrastare il bullismo e il cyberbullismo la prevenzione e la sensibilizzazione sono strumenti tra i più efficaci - ha commentato l'assessora al welfare Sara Funaro - e fa bene l'associazione Contrajus ad affrontare questi fenomeni puntando alla promozione di valori fondamentali come il rispetto, la gentilezza e il prendersi cura degli altri”.

“Nell’ottica di una cooperazione fattiva e propositiva tra le componenti istituzionali e sociali preposte alla tutela dei minori, all’educazione e alla diffusione di una cultura della legalità - ha dichiarato il presidente di Contrajus Paolo Russo - abbiamo ha deciso di realizzare la seconda edizione dell’evento in oggetto che intende, attraverso la chiave di lettura della gentilezza, affrontare le tematiche legate a tali drammatici fenomeni e al disagio giovanile in genere”.

Be Kind 2024 sarà presentato da Gaia Papi, giornalista de ‘La Nazione’, e da Gianmarco Torrigiani, avvocato. Dopo i saluti istituzionali il programma prevede canzoni (protagonisti, al mattino, la cantautrice Anna Castiglia, che ha preso parte con successo all’ultima edizione del programma televisivo: “X Factor”; nel pomeriggio, i due giovani rapper carrarini Joao Carrera e Vex), testimonianze, esperienze vissute e racconti di giovani e adolescenti.

Una parte della mattinata sarà dedicata al tema del bullismo nello sport: saranno presenti, quali testimonial, l’ex calcatore di Juventus e Napoli Emanuele Giaccherini, e le calciatrici dell’ACF Arezzo Calcio ASD, protagoniste di un documentario loro dedicato e andato in onda sul canale televisivo ‘Amazon Prime Video’, i quali dialogheranno con i ragazzi.

Interverrà a Be Kind anche Elena Ferrara, promotrice della Legge n. 71/2017, la prima in Europa ad occuparsi della prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, la quale farà da madrina ai giovani dell’Associazione Interact di Arezzo, che presenteranno nel corso della manifestazione un loro progetto sulla gentilezza. Presenterà poi un monologo sul tema del bullismo e del cyberbullismo Flavia Rizza, attualmente opinionista nel programma di Rai 2 “BellaMà”, vittima da giovane di detti fenomeni ed oggi testimonial sul fronte della prevenzione.

Un brano teatrale sull’argomento sarà poi letto dalla formatrice Federica Pascoli, mentre Sara Biagioni racconterà il bullismo attraverso una personale esperienza familiare. Nel corso della giornata interverranno anche i giovanissimi Luca Venturelli e Francesco Murano, con migliaia di follower al loro attivo, i quali porteranno a Be Kind, insieme a Filippo Sarrini, la loro testimonianza e la loro battaglia in favore dell’inclusione sociale. Sul palco inoltre avverrà la premiazione del contest: Share Positivity. Gli alunni delle scuole sono stati infatti invitati durante l’anno scolastico a realizzare un video inedito in cui, utilizzando lo slang tipico dei giovani della Generazione Zeta, si racconti una storia che abbia ad oggetto la tematica della gentilezza. Durante Be Kind si scoprirà il video vincitore del contest tra i dieci giunti in finale, prescelti da una commissione di esperti.