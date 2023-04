Firenze, la banda del tombino non si ferma: colpo in via Cassia

Firenze, 14 aprile 2023 - San Jacopino nel mirino della banda del tombino: nella notte tra giovedì e venerdì a finire nel mirino dei balordi una pizzeria di via Cassia. Secondo quanto raccontato dai titolari, la vetrata è stata spaccata ma i ladri non sarebbero riusciti a entrare molto probabilmente perché messi in fuga da alcuni rumori. A darne notizia sempre il Comitato Cittadini attivi San Jacopino: “Ora chiediamo risposte dalle istituzioni”.

Una prima risposta è arrivata mercoledì quando la polizia è intervenuta per la segnalazione di una spaccata ad un'attività di via dei Servi. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe infranto la porta a vetri e subito dopo si sarebbe allontanato non riuscendo ad entrare all'interno dell'attività. Gli agenti, che si sono precipitati immediatamente sul posto, hanno fermato a pochi metri di distanza una loro vecchia conoscenza, il 41enne marocchino che era già stato arrestato con un suo complice a dicembre proprio per aver saccheggiato e danneggiato svariati negozi tra il centro di Firenze e i quartieri dell'Isolotto e di Rifredi e che oggi risulta essere sottoposto alla misura cautelare di obbligo di firma e di dimora nel Comune di Firenze. Il 41enne, che è stato bloccato dai poliziotti e trovato con una ferita sulla mano, è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per tentato furto aggravato.

Insomma, la banda del tombino non dà pace ai titolari degli esercizi commerciali sempre più preoccupati di finire nella lista nera. Sandro Santoni, titolare dell'omonima vetreria in via Guelfa, lo sa bene: “Le richieste di intervento sono in aumento. Pochi giorni fa sono stato in via della Scala, ora devo andare in via dell'Ariento ma all'appello ci sono anche via Roma, via de' Ginori e così via. Ci sono attività che, nonostante la porta blindata a tre strati, sono già al secondo brutto risveglio”.

L'elenco è lungo. Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno infranto il vetro di un kebab che si trova in via Doni. Secondo quanto ricostruito, con un tombino, i ladri hanno spaccato la vetrata e si sono intrufolati all'interno portando via il fondo cassa di circa un centinaio di euro e alcune bottiglie di birra. Martedì scorso è toccato a un'altra attività sempre in via Doni: qui due persone non identificate, sempre con un tombino, hanno mandato in frantumi la porta a vetri. Solo ieri a denunciare l'ennesimo colpo Sarah Furlan di Fake il cocktail-bistrot delle Cure: “E' assurdo che abbiano potuto agire indisturbati”.

Rossella Conte