Firenze: via Doni, la banda del tombino ancora in azione. Colpo in un kebab

Firenze, 11 aprile 2023 - La banda del tombino è tornata di nuovo a colpire a distanza di una settimana e di pochi metri dalla spaccata precedente.

Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno infranto il vetro di un kebab che si trova in via Doni. Secondo quanto ricostruito, con un tombino, i ladri hanno spaccato la vetrata e si sono intrufolati all'interno portando via il fondo cassa di circa un centinaio di euro e alcune bottiglie di birra. Sul posto è intervenuta la polizia.

Martedì scorso, invece, è toccato a un'altra attività sempre in via Doni. Due persone non identificate, sempre con un tombino, hanno mandato in frantumi la porta a vetri.

I due però non sarebbero riusciti a entrare in quando sarebbero stati messi in fuga molto probabilmente da alcuni rumori.

A ritrovare l'arma utilizzata per mettere a segno il colpo, gli abitanti riuniti nel comitato Cittadini attivi San Jacopino.

"Lo abbiamo ritrovato in via Galliano – ha raccontato il presidente Simone Gianfaldoni -, è assurdo quanto accaduto. Per fortuna, come ci ha raccontato il titolare, non sono riusciti a entrare. Purtroppo resta il danno per riparare l'ingresso".

Sempre in via Doni a dicembre a finire nel mirino dei malviventi il bar King's mentre la settimana scorsa, a ricevere la sgradita visita il negozio di alimentari situato all’angolo tra via Bronzino e via Lippi: ignoti, sempre con un tombino, hanno infranto la vetrina per intrufolarsi all'interno dell'attività e rubare il fondo cassa di circa una quarantina di euro. Intanto il comitato Cittadini attivi San Jacopino ha organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 21 aprile alle 21.15 al circolo Pescetti. Al centro del dibattito, alla presenza delle istituzioni e delle forze dell'ordine, proprio la sicurezza.

La lista dei locali finiti sotto la lente della banda del tombino è lunga. A dicembre è toccato al ristorante La Carabaccia di via Palazzuolo.

Un colpo però che non è andato a buon fine in quando il titolare del locale, che vive proprio al piano superiore, si è svegliato e affacciandosi alla finestra ha messo in fuga i ladri.

A novembre, invece, è stata la volta de la Farmacia dei Sani di piazza Giorgini, uno dei esercizi commerciali più frequentati della zona dello Statuto. Anche in questo caso si sono intrufolate all'interno del locale forzando prima il bandone e poi infrangendo la porta a vetri anti sfondamento.

In via Faenza, nel quartiere di San Lorenzo, sempre a novembre, i ladri sono entrati all’interno dell’Antica Panineria SMN sfondando il vetro della porta d’ingresso con un tombino preso poco più avanti.

Almeno cinque, invece, le attività battute a tappeto in piazza Pier Vettori.