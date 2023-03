Autodromo del Mugello, al via la stagione con la Hankook 12Ore

Autodromo del Mugello

Mugello (Firenze), 21 marzo 2023 - Il 25 e 26 marzo torna per la nona volta dal 2014 l'Hankook 12Ore Mugello, uno degli eventi più longevi del calendario 24Ore Series by Hankook. La corsa inaugura anche il calendario sportivo del circuito di proprietà della Ferrari.



Grazie alla collaborazione con il promotore olandese Creventic, l'Autodromo Internazionale del Mugello ospita ancora una volta la gara inaugurale della stagione europea della 24H Series. Tradizionalmente uno degli eventi più attesi, l'Hankook 12Ore MUGELLO è tra i più competitivi dell’intera 24H Series. La prima edizione del 2014 resta il riferimento dell’intera storia della 24H SERIES, con un distacco di soli 5,4 secondi tra il team AF Corse, team Ferrari, vincitore, con l'allora campione in carica della Hankook 24H Dubai, Stadler Motorsport. Non solo, tre diversi costruttori - Ferrari, Porsche e Renault - hanno conquistato la vittoria assoluta nelle prime tre edizioni, con un quarto - Bmw - che si è unito alla Serie nel 2022, conquistando la prima vittoria nelle gare di durata per il nuovo M4GT3.

Maurizio Costanzo