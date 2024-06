Occhi puntati al cielo: stanotte un asteroide ‘sfiorerà’ la Terra

Firenze, 29 giugno 2024 – Il cielo di giugno non smette di regalare sorprese. Due asteroidi salutano la Terra questa settimana: il primo passaggio è avvenuto il 27 giugno, si tratta dell'asteroide 2011 UL21, dal diametro di oltre due chilometri.

E oggi, 29 giugno, sarà il turno dell'asteroide 2024 MK, scoperto da pochi giorni. Non ci sarà alcun pericolo per il nostro pianeta: entrambi i sassi cosmici passeranno a distanza di sicurezza, dando vita a una sfilata eccezionale che aprirà le celebrazioni per l'Asteroid Day di domani.

Dunque telescopi puntati al cielo oggi per il passaggio dell'asteroide 2024 MK, che ha un diametro compreso tra 120 e 260 metri.

La sua scoperta è avvenuta soltanto lo scorso 16 giugno 2024 grazie alla rete di telescopi Atlas, un sistema di allerta per l’impatto di asteroidi, sviluppato dall’Università delle Hawaii e finanziato dalla Nasa.

Oggi l'asteroide raggiungerà la minima distanza dalla Terra alle 15:46 ora italiana, passando a 290.000 chilometri dal nostro pianeta (circa il 75% della distanza Terra-Luna). Si potrà osservare lo spettacolo con un piccolo telescopio a partire dalla notte fra il 29 e il 30 giugno, poche ore dopo il raggiungimento della minima distanza.

Dall’Italia, a inizio serata, questo asteroide brillerà nella costellazione di Pegaso in movimento verso la costellazione di Andromeda. All’alba del 30 giugno 2024 MK sarà decisamente più debole, per via del sensibile allontanamento da noi. Nasce oggi Oriana Fallaci nata il 29 giugno del 1929 a Firenze. Chiamava “l'Alieno” il cancro che poi la uccise. Desiderava morire a Firenze, in quella stanza da cui si vede l'Arno e dove durante la Seconda Guerra Mondiale era rimasta con suo padre partigiano. Ha scritto: “È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai.”