In piazza Strozzi torna Artour con il meglio del made in Tuscany

Firenze, 7 dicembre 2023 - Torna a Firenze "ARTour - Il bello in piazza", la mostra mercato del meglio del made in Tuscany, organizzata da Cna Firenze in collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze e con il sostegno di Enegan.

Fino a domenica 10 dicembre in piazza Strozzi 26 imprese di eccellenza, ognuna delle quali contribuisce a esaltare il valore del made in Tuscany attraverso creazioni uniche e lavorazioni tipiche. Gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature e abbigliamento rappresentano solo una parte della varietà di prodotti in esposizione, in grado di soddisfare ogni gusto e preferenza. “Si tratta di un’occasione unica per fiorentini e turisti per immergersi nell'atmosfera natalizia e trovare regali speciali e unici per amici e familiari. La mostra si presenta infatti come un'alternativa suggestiva per coloro che desiderano regalare manufatti originali e pregiati, simbolo di una tradizione artigianale tramandata di generazione in generazione” spiega Lorenzo Cei, coordinatore di CNA Città di Firenze.

Chi fa acquisti presso gli spazi di ARTour ha la possibilità di usufruire di una riduzione del prezzo di ingresso alla mostra "Anish Kapoor. Untrue Unreal" a Palazzo Strozzi, grazie alla convenzione stretta tra l'associazione degli artigiani e la Fondazione. Un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte contemporanea di un celebre maestro che ha rivoluzionato l'idea di scultura. Orario continuato dalle 10 alle 20, tutti i giorni fino a domenica 10. Per ulteriori informazioni sulla lista delle imprese partecipanti, si prega di visitare il sito: https://www.firenze.cna.it/artour/.

Non solo. Dopo otto anni, dalla Casa delle eccellenze di Milano Expo, l'artigianato artistico e tradizionale fiorentino e toscano ritorna a Firenze, nella Sala della Musica dell'ex Tribunale di San Firenze, con "Fragmenta - tra forma e materia", organizzata da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze.

Tutti i giorni a ingresso libero, fino al 17 dicembre (escluso l’11 dicembre), dalle 10 alle 18, ventisei artigiani, eccellenze di vari settori, come oreficeria, ceramica, moda, design, oggettistica, liuteria, restauro, legatoria, fotografia, illustrazione, artigianato artistico, legno, profumi, maglieria, commesso fiorentino e cosmesi, esporranno e venderanno le proprie creazioni.