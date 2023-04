L’appello di Sanapo, artigiano del caffè, per salvare la ristorazione: “Aumentare gli stipendi e abbassare il costo del lavoro”

Firenze, 27 aprile 2023 – "La mancanza di personale nel mondo della ristorazione è un problema serio, che deve essere affrontato al più presto per evitare il collasso di un intero settore. Senza persone non c’è futuro. La ristorazione e il turismo sono il biglietto da visita della nostra terra, dobbiamo fare qualcosa per proteggerli e farli tornare a brillare”. Francesco Sanapo, artigiano e pluricampione italiano lotta per difendere il settore e sottolinea che il futuro della ristorazione è nel valorizzare (anche economicamente) i dipendenti per rendere più attrattivo un lavoro che sta perdendo attrattiva per tanti giovani.

Così, Sanapo (titolare della ”Ditta Artigianale” a Firenze), affida a un post su Instagram le sue riflessioni e il suo appello: “Alleggerire il costo del lavoro e aumentare gli stipendi degli addetti”. A causa della mancanza di personale, dice Sanapo, “siamo in una crisi profonda che ci sta mettendo con le spalle al muro. Non si trova più personale che voglia fare questo lavoro. E’ un lavoro duro che porta molti sacrifici ma questo non vuol dire che non debba essere riconosciuto dal punto di vista economico e sociale”. Secondo Sanapo, la chiave è rivedere la tassazione sul lavoro e poi “partire dagli stipendi, cercare di aumentare lo stipendio degli operatori del settore”.