Firenze, rinasce l’ex Joyce: ecco al suo posto Ditta Artigianale

Firenze, 30 marzo 2023 – Al posto delle panche di legno adesso ci sono piante e ombrelloni colorati, e invece del lungo bancone pieno di spine e di boccali c’è una bakery e un louge bar. Piazza Ferrucci ha di nuovo il suo punto di ritrovo, e non si tratta più del James Joyce pub, che per anni è stato un clut delle notti fiorentine, ma al suo posto è arrivata la Ditta Artigianale.

Un luogo per la città, dove prendersi una pausa per un caffè, acquistare un quotidiano o anche il pane appena sfornato: con Ditta Artigianale in piazza Ferrucci tornano i caffè letterari a Firenze. Ambienti ispirati al mondo tropicale, linee pulite e colori naturali che riprendono le sfumature del verde, collegandosi simbolicamente al giardino esterno, per un ambiente da vivere durante tutto l’arco della giornata, dalla colazione all’aperitivo. Un luogo unico nel suo genere, che il brand fondato nel 2013 dal pluripremiato campione baristi e coffee expert Francesco Sanapo e da Patrick Hoffer ha pensato principalmente per i residenti, trasformandolo in un’oasi del buon vivere.

“Questo locale vuole rappresentare il proseguimento della nostra storia d’amore con Firenze – racconta Francesco Sanapo fondatore di Ditta Artigianale. – Siamo partiti in luoghi prettamente turistici, poi l’approdo in Sant’Ambrogio per aprire il brand ai fiorentini, mentre con Ferrucci abbiamo voluto riportare in vita un luogo che è stato per anni centro di ritrovo ed aggregazione, dandogli però una nuova veste, sia nel format che nel design. Uno spazio pensato non solo per fare colazione o prendere un caffè al volo, ma soprattutto per essere un luogo di cultura, un’oasi dove fermarsi tra isole verdi, in risposta alla necessità di tornare ad incontrarsi e a confrontarsi davanti ad una tazzina. Ultimo aspetto, non meno importante, la grande attenzione verso i residenti che ci porta a tenere aperto il locale dalle 7 alle 23”.

“Oggi celebriamo la rinascita di un luogo storico della città, al quale i fiorentini sono molto affezionati – spiega Giovanni Bettarini, Assessore al Commercio del Comune di Firenze. – Lo facciamo grazie al lavoro di Ditta Artigianale, che oggi rappresenta una realtà importante della nuova storia di Firenze, fatta di bellezza, qualità, attenzione al gusto e alle persone. Proprio quest’ultimo aspetto è particolarmente importante da sottolineare, poiché questo locale pone una forte attenzione ai residenti e a coloro che vivono nel quartiere”.