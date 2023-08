Antonella Ruggiero in concerto a San Giovanni Valdarno

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 17 agosto 2023 - Ultimo grande concerto per Orientoccidente, il festival allestito da diciannove anni dalla Materiali Sonori nel Valdarno aretino e fiorentino: Antonella Ruggiero.

Lunedì 21 agosto, in piazza Masaccio alle ore 21.30 a San Giovanni Valdarno la grande cantante genovese presenterà il suo “Concerto versatile” accompagnata da due straordinati tastieristi: Roberto Olzer (talentuoso organista e pianista fra jazz, classico e world) e Roberto Colombo (arrangiatore e produttore fra i più apprezzati in Italia, dalle collaborazioni con Pfm e Fabrizio De André alle tante produzioni e alle esperienze progressive ed elettroniche).

Il nome di Antonella Ruggiero, una delle voci più eclettiche e assolutamente belle del panorama italiano, ha attraversato gli ultimi quarantacinque anni della musica popolare italiana e con le sue canzoni ha raccontato e seguito l’evoluzione e la traiettoria dei costumi e del gusto del grande pubblico, prima con i Matia Bazar e poi, dagli anni Novanta, con una carriera solista tanto variegata quanto di successo. La sua abilità di interprete ha maturato uno straordinario viaggio musicale e poetico.

E il percorso che viene ora proposto da Antonella in un concerto che tocca tutti i suoi più grandi successi, andando a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica popolare italiana. Ma la carriera di Antonella Ruggiero non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha infatti attraversato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore, l’Italia a cavallo fra le due guerre, musiche dal mondo.

Un recital di grande fascino che propone sempre nuove forme di arrangiamento e interpretazione. L’evento è organizzato da Materiali Sonori, Comune di San Giovanni Valdarno - Assessorato alla Cultura in collaborazione con Pro Loco San Giovanni Valdarno "Roberto Costagli”. Maurizio Costanzo