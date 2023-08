Animali maltrattati, evento di sensibilizzazione e solidarietà per aiutarli

Campi Bisenzio (Firenze), 18 agosto 2023 – Un nuovo appuntamento di sensibilizzazione e solidarietà per gli amici animali. Lo organizza il Rifugio Chico Mendes Odv che si trova a Campi Bisenzio.

Il rifugio è una bella realtà che ospita tutti animali provenienti da maltrattamenti, abbandoni e molti destinati al macello. Per sostenere la sua preziosa attività, organizza degli eventi solidali.

Il prossimo appuntamento è domenica 17 settembre a partire dalle ore 9. Si tratta del primo evento di questa nuova stagione e del primo della serie "Chico Talk".

“Vi aspettiamo per una giornata al Rifugio con pranzo vegan su prenotazione – spiegano gli organizzatori - e un interessantissimo dibattito moderato da Silvia Molè, attivista antispecista dell'associazione Parte in Causa e con ospiti Giulia Heliaha Di Loreto, attivista antispecista radicale ed ecofemminista da circa dieci anni; Daria Campriani, donna trans del collettivo intersexioni e Anna Granata, scrittrice, musicista e cantante antispecista e vegana. Al termine degli interventi, ognuno potrà esprimere le proprie riflessioni ed esperienze in un dibattito aperto orizzontale”.

Il pranzo vegan, da prenotare via Whatsapp al numero 331.2821001, ha un costo di 18 euro a persona e prevede hot dog con tofu fritto, insalata di pomodori e cetrioli, acqua e macedonia. Sarà presente il Chico-bar con birra alla spina a 4 euro a bicchiere.

Durante questa giornata si potranno conoscere gli animali ospiti e dal rifugio assicurano: “Saremo felici di raccontarvi tutte le loro storie. Chiediamo a tutti i partecipanti di rispettare le regole del Rifugio, di aiutarci a mantenere pulito e soprattutto di non disturbare gli animali. Molti di loro hanno un passato difficile e non amano il contatto, rispettiamo i loro tempi e lasciamo che siano loro ad avvicinarsi, se lo vorranno. Vogliamo che sia una giornata allegra, spensierata, all’insegna dell’inclusione, dell’amore in ogni sua forma, di informazione e di sensibilizzazione. Potete portarvi un telo dove consumare il vostro pranzo e poi stendervi nei prati o sotto agli alberi, in totale relax per godervi un luogo magico, immersi nella natura. Tutto il ricavato sarà utilizzato per il mantenimento e le cure degli abitanti del nostro Rifugio”. Maurizio Costanzo