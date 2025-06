Podismo, torna la “Corri e Mangia” a Tavarnelle: 15esima edizione

Tavarnelle, 7 giugno 2025 – Torna la 15ª “Corri e Mangia” a Tavarnelle: quando la corsa diventa festa Tavarnelle Val di Pesa, martedì 10 giugno 2025. Non è solo una gara serale, ma una vera e propria festa di sport, amicizia e condivisione. La “Corri e Mangia” di Tavarnelle, organizzata dalla Polisportiva Tavarnelle, taglia quest’anno il traguardo della 15ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate podistica toscana. Una manifestazione che unisce l’emozione della corsa al piacere dello stare insieme.

Dopo aver affrontato il percorso immerso nel verde delle colline attorno a Tavarnelle, infatti, i partecipanti avranno la possibilità di trattenersi a cena presso la struttura ricreativa del Parco Mocale, cuore pulsante dell’evento. Il programma prevede due distanze: 9,5 km per la gara competitiva, 4 km per chi preferisce una passeggiata non agonistica, adatta a tutti, lungo un tracciato variegato e ondulato che attraversa la suggestiva periferia del paese. La partenza è fissata per le ore 20.00. Il servizio cronometraggio sarà curato dal Comitato UISP di Firenze, mentre la documentazione fotografica sarà affidata all’obiettivo sensibile dell’associazione ETS Regalami un Sorriso. Per informazioni e iscrizioni: 340 980 4833.