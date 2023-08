6 agosto 1919 nasce Zorro. Ma il giustiziere mascherato è esistito davvero?

Firenze, 6 agosto 2023 – Il 6 agosto del 1919 faceva la sua comparsa, per la prima volta nella storia, Zorro, il cavaliere mascherato coi baffi. Non aveva superpoteri, era armato solo di maschera, sciabola e cappello a falde.

Il personaggio nato dalla penna di Johnston McCulley venne baciato da un successo enorme, che ha propiziato la comparsa in film, serie tv, spettacoli teatrali, videogame e fumetti. La prima avventura di Zorro venne pubblicata nell'agosto del 1919, all'interno del fumetto 'All-Story Weekly', e introdusse ai lettori la figura di Don Diego de la Vega, figlio del più ricco proprietario terriero della California all'epoca del dominio spagnolo (1769-1821).

Disgustato dal comportamento dispotico dei governanti locali, diventa il giustiziere Zorro, abilissimo spadaccino e difensore dei più deboli. Dopo la sua prima avventura, ‘La maledizione di Capistrano’, l'autore ha scritto altre 60 storie, facendo diventare Zorro uno dei primi eroi con mantello e spada nella letteratura americana. Siccome il personaggio era astuto come una volpe, lo scrittore statunitense Johnston McCulley decise di chiamarlo Zorro, che è la traduzione spagnola di “volpe”.

Ed ecco che, dopo aver visto al cinema ‘Il segno di Zorro, Bob Kane si ispirò a lui nel creare, negli anni trenta, un altro personaggio destinato ad un enorme successo: Batman. Ma la domanda che molti si spongono è questa: Zorro è frutto della fantasia del suo autore, oppure è esistito davvero? La scrittrice Isabelle Allende cercò di tracciare ne sue origini nel romanzo ‘Zorro. L’inizio della leggenda’, mentre Fabio Troncatelli, paleografo italiano, si basò su fonti storiche nel far risalire il personaggio a William Lamport, avventuriero irlandese, che era un rivoluzionario, un donnaiolo e uno schermidore. Altri invece ritengono che la leggenda di Zorro venne ispirata da un certo Joaquin Murrieta, nato in California nel 1830. Si racconta fosse un uomo pacifico, ma lui e suo fratello vennero ingiustamente accusati di aver rubato un mulo. Alcuni raccontano che ricercò la vendetta dopo che vide la giovane moglie morire tra le sue braccia dopo uno stupro, altri come conseguenza del fatto che il fratello venne impiccato per quel furto. Di certo divenne un giustiziere. Nasce oggi Andy Warhol nato il 6 agosto del 1928 a Pittsburgh, Pennsylvania. Pittore, scultore, grafico, sceneggiatore, scrittore, musicista, fotografo, regista: è stato un poliedrico artista, icona e leggendario padre della pop art, nonché uno dei più influenti e avanguardisti artisti del XX secolo. Eccentrico, stravagante e vanitoso, Andy Warhol è soprattutto uno degli artisti più famosi di tutti i tempi, ossessionato dalla riproducibilità dell'arte e spinto dal desiderio di rendere popolare ogni espressione artistica. Ha detto: “Finiamo sempre col partire abbracciando la persona sbagliata”. Maurizio Costanzo