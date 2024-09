Firenze: aggredito Gianfaldoni, il portavoce dei comitati per la sicurezza

Firenze, 28 settembre 2024 - Aggredito Simone Gianfaldoni, portavoce del coordinamento Insieme per la sicurezza e del comitato Cittadini attivi San Jacopino. L'episodio è avvenuto lungo la pista ciclabile di viale Redi ieri poco dopo le 19. Sul posto la polizia.

Secondo quanto raccontato, Gianfaldoni stava camminando lungo la pista ciclabile quando un uomo lo ha sorpreso alle spalle e lo ha afferrato per il polso cercando di portargli via il cellulare.

"Ero con il telefono in mano perché lungo la pista c'erano siringhe, bottigliette per il crack e volevo fare delle foto per segnalare la situazione quando, a un certo punto, ho sentito il fiato di una persona dietro di me. Mi sono voltato e ho visto un uomo, con il viso coperto da un cappuccio, che mi ha afferrato graffiandomi. Voleva portarmi via il cellulare ma io sono riuscito a sfuggire alla presa", racconta Gianfaldoni. L'uomo, descritto come nord africano, si è poi allontanato verso via Bellini. Sul posto è intervenuta la polizia.

"È importante segnalare e denunciare sempre - prosegue -, spesso le persone sono rassegnate ma è l'unico strumento che abbiamo noi cittadini. Chiedo a chi di dovere di occuparsi anche della nostra zona, non ci si può concentrare solo sulle Cascine. Ci sono le piazze e le strade limitrofe che sono sotto assedio". Poi Gianfaldoni conclude: "Aldilà dei graffi che andranno via resta la violenza psicologica. Se sei vittima di un tentato scippo o un'aggressione hai sempre paura che possa ripetersi. È successo a me ma poteva succedere a chiunque".