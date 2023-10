Firenze, dipendente di una pizzeria aggredito e rapinato

Firenze, 24 ottobre 2023 - Aggredito e rapinato sul ponte della tramvia Cascine da due sconosciuti. E' quanto successo a un 20enne pakistano, dipendete di un kebab/pizzeria di via Ponte alle Mosse intorno alle 1.30 della notte tra lunedì e martedì.

Quest'ultimi lo avrebbero fermato con la scusa di chiedergli una sigaretta mentre il giovane stava rientrando dopo aver ultimato le consegne. I malviventi lo avrebbero quindi improvvisamente colpito, facendolo cadere a terra per poi portargli via un cellulare, cento euro in contanti e la bici con la quale lavorava, una Mtb Rickrider elettrica di colore azzurro, del valore di circa mille euro.

A dare l'allarme è stato il suo titolare, raggiunto a piedi dalla vittima dopo la disavventura. La polizia di stato sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica di quanto accaduto e incastrare i responsabili.