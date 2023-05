A Firenze i bimbi entrano in ufficio con mamma e papà

Firenze, 18 maggio 2023 - In ufficio con mamma e papà, per conoscere il loro lavoro, per vedere il luogo in cui lo svolgono, e per salutare i loro colleghi. La Uiltucs Toscana, il sindacato della Uil per il settore del turismo, del commercio, dei servizi e della cooperazione, per il quarto anno, organizza, nella sede regionale di via Lorenzo il Magnifico 80 a Firenze, «Bimbi in ufficio», un'iniziativa che in altri paesi, soprattutto nel nord Europa e negli Stati Uniti, è già una consuetudine, il cosiddetto «Kids day».

Venerdì 19 maggio, dalle 9.30 alle 13, per 13 bimbi dai 5 ai 12 anni sarà dunque in programma una mattinata istruttiva, ma non sui banchi di scuola, bensì tra le scrivanie degli uffici del sindacato.

Le lavoratrici ed i lavoratori di Uiltucs, anche attraverso un video, mostreranno ai piccoli che cosa fa il sindacato in cui i loro genitori lavorano ogni giorno e come opera per la tutela dei lavoratori sia nelle manifestazioni di piazza che con il lavoro organizzativo in ufficio.

«Il luogo di lavoro è di fatto ormai una seconda casa ed i colleghi una seconda famiglia - spiega il segretario generale della Uiltucs Toscana Marco Conficconi - per questo è importante mettere a contatto le due realtà del nostro quotidiano. I benefici sono evidenti, sia nel rendere partecipi i bambini della vita fuori casa dei genitori, sia nel far conoscere ai colleghi un lato più privato. Una giornata indimenticabile per tutti. Il nostro augurio è che diventi una consuetudine in tante aziende toscane e italiane, come avviene in altri paesi».

In questa vera e propria festa in ufficio, i giochi, i laboratori e l'animazione, sono affidati all'Associazione soccorso clown di Firenze con l'intento di unire solidarietà e attività di formazione. Anche gli animatori mostreranno ai bambini attraverso un video la loro attività di clown-terapia che da 25 anni si svolge in ospedali, primo fra tutti l'ospedale pediatrico Meyer ed Rsa.

Maurizio Costanzo