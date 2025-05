L’8 maggio è la Giornata della Croce Rossa: una settimana di eventi in Toscana

Firenze, 8 maggio 2025 - La Croce Rossa della Toscana celebra i principi umanitari con eventi in tutta la regione: al Viola Park di Firenze, il Charity di Primavera con Edoardo Bove per la prevenzione. Oggi la Croce Rossa celebra in tutto il mondo la sua Giornata Internazionale, ricorrenza che cade nell'anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento.

La Toscana si prepara a vivere questa data speciale con una serie di eventi organizzati dai comitati territoriali per promuovere i principi di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità: i pilastri della più grande associazione umanitaria del mondo. Gli eventi durante tutta la settimana, sparsi in tutta la regione, comprenderanno anche la consegna e l'esposizione della bandiera CRI presso i Comuni del territorio e l'illuminazione di rosso di monumenti cittadini. A Firenze il Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa ha organizzato la prima edizione del “Charity di Primavera”, evento benefico che si è tenuto al Viola Park con la presenza di Edoardo Bove.

La serata ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto e l’allestimento di una unità mobile di prevenzione sanitaria, che sarà messa al servizio delle comunità toscane, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, donne, bambini, persone senza dimora, ma anche alla medicina dello sport e alla prevenzione cardiovascolare. A Prato sabato 10 festa in piazza per la popolazione, con attività e dimostrazioni. A Bagno a Ripoli il 9 maggio convegno a ingresso libero sul DIU “Nuovi conflitti e vecchie regole”, il 10 maggio partecipazione a evento pubblico con gruppo cinofili. A Bagni di Lucca, consegna bandiera a vari comuni, Ponte del Diavolo e delle Catene illuminati di rosso. La sede illuminata e alcuni palazzi comunali. Ad Albiano Magra il 10 maggio Screening Gratuiti per la popolazione dalle ore 09.00 alle 14.00. A Grosseto screening in piazza, convegno il 9 maggio sulla protezione dei beni culturali in emergenza e consegna ed esposizione della bandiera sul palazzo comunale.

A Follonica illumina di rosso la sede e il palazzo Comunale e in aggiunta in piazza Guerrazzi. Certaldo illumina la sede di rosso per l’intera settimana, in programma una festa il 18 maggio con le varie attività. Costa d'Argento consegna la bandiera, illuminerà di rosso l'antica Garitta e c’è òa possibilità di visite su prenotazioni per garitta e giardini sui bastioni. Lucca consegna le bandiere a Prefettura, provincia e Comune, e illuminati di rosso il ponte di Rivangaio e porta Elisa. A San Marcello Pistoiese l'11 maggio, giornata di educazione stradale. A Siena, esposizione della bandiera sul palazzo comunale e illuminazione di rosso della cappella di Piazza del Campo. A Livorno gazebo della Terrazza Mascagni illuminato in Rosso nella notte tra 8 e 9 maggio. A Buggiano Montecatini Terme festa per bambini, facepainting, il 10 maggio pomeriggio. Piana Pistoiese.

Consegna bandiere sabato ai tre Comuni (Quarrata, Agliana e Montale), esposte fino all’8 maggio. Festa in piazza a Quarrata il giorno 11 maggio con tante attività. Fiesole consegna ed esposizione della bandiera e illuminazione di rosso del palazzo comunale. Vaglia consegna ed esposizione della bandiera. Sesto Fiorentino. Consegna ed esposizione della bandiera. Firenze, consegna ed esposizione della bandiera in Comune. A Pistoia illuminazione di rosso del palazzo comunale o del campanile in piazza Duomo ed esposizione della bandiera. Domenica 11 maggio, a partire dalle 15, festa di piazza con tutte le associazioni di quartiere. A Pisa bandiera sul Ponte di Mezzo per tutta la settimana e illuminazione di rosso delle Logge di Banchi.

"L'8 maggio non è solo una celebrazione: è un'opportunità unica per avvicinare la cittadinanza ai valori che guidano la Croce Rossa in tutto il mondo. I nostri 7 principi, oggi più che mai parlano a tutti noi; in un tempo di sfide globali e locali, il nostro impegno va oltre i numeri: è fatto di volti, di storie e di comunità alle quali vogliamo stare sempre vicini, senza lasciare nessuno indietro. Invitiamo quindi ogni cittadino toscano a partecipare agli eventi, a scoprire il nostro lavoro e, magari, a diventare parte attiva della nostra Associazione" Presidente Regionale CRI Toscana, Lorenzo Andreoni.

