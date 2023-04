L’Oms compie 75 anni dedicati alla salute: nacque il 7 aprile 1948

Firenze, 7 aprile 2023 – Oggi, 7 aprile, Giornata mondiale della salute, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) festeggia il suo 75esimo anniversario. L’agenzia delle Nazioni Unite, fondata nel 1948. negli ultimi sette decenni, ha guidato gli sforzi per liberare il mondo da malattie killer come il vaiolo e combattere le abitudini nocive come il fumo. "Health For All", ovvero salute per tutti, è lo slogan della giornata che sintetizza l'obiettivo dell'Oms, quello di far sì che tutte le persone godano di buona salute e possano "ricevere i servizi sanitari essenziali in un mondo prospero e sostenibile". Ma c’è ancora tanto da fare per raggiungere questo obiettivo. Come rende noto l’Oms, tre persone su dieci, nel mondo, non sono in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali e quasi due miliardi di persone affrontano, per curarsi, una spesa catastrofica, "che porta spesso alla povertà intere famiglie". Grazie al prezioso impegno dell’Oms, molti Paesi hanno eliminato con successo il morbillo e la malaria, la vita di milioni di bimbi è stata salvata grazie ai vaccini contro malattie come poliomielite e difterite, e milioni di persone sono riuscite a ottenere un trattamento salva-vita per l'Hiv. Tuttavia, "la pandemia Covid-19, le crisi umanitarie e climatiche, uniti a problemi economici e guerre, hanno rallentato il percorso". Quindi, "ora i progressi devono essere accelerati", sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità, ed "è il momento per i leader di agire per rispettare i loro impegni rispetto alla copertura sanitaria universale e per la società civile è il momento di ritenere i propri leader responsabili". Il diritto alla salute, ricorda l'Oms, è un diritto umano fondamentale e "tutti devono avere accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno quando e dove ne hanno bisogno senza difficoltà finanziarie". Ma "il 30% della popolazione mondiale non è in grado di accedere ai servizi sanitari essenziali" e "quasi due miliardi di persone affrontano una spesa sanitaria catastrofica o itale da impoverirle completamente, con disuguaglianze significative che colpiscono soprattutto coloro che si trovano nei contesti più vulnerabili". Nasce oggi Ardengo Soffici nato il 7 aprile del 1879 a Rignano sull'Arno, Firenze. Poeta, scrittore e pittore. I suoi scritti, pubblicati tra il primo e secondo decennio del '900 e le iniziative da lui organizzate, come la prima mostra italiana dell'Impressionismo a Firenze nel 1910, sono considerati un momento decisivo per il rinnovamento dell'arte in Italia. Ha scritto: “L'eroe antico era quello che affrontava la morte: l'eroe moderno è colui che accetta la vita”.