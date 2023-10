Stilata la classifica dei 50 migliori bar al mondo. Uno di questi è a Firenze

Firenze, 18 ottobre 2023 – Tra i 50 migliori bar del mondo uno è a Firenze. È il secondo anno consecutivo che ‘Locale’ di via delle Seggiole si conquista un posto ambitissimo nella super classifica, anche se passa dal 39esimo posto dell’anno scorso, al 46esimo. In testa alla classifica c’è Sips a Barcellona, fondato dall'italiano Simone Caporale insieme a Marc Alvarez. È lui il miglior bar del mondo secondo la World's 50 Best Bars 2023, presentata a Singapore, nella Pasir Panjang Power Station. Sul podio, in seconda e terza posizione, due insegne d'oltreoceano: Double Chicken Please a New York e Handshake Speakeasy a Città del Messico.

Per l'Italia confermano la presenza nella classifica internazionale Drink Kong a Roma, 1930 a Milano, L'Antiquario a Napoli e, come dicevamo, Locale Firenze. New entry con un balzo di oltre cinquanta posti: Freni e Frizioni a Roma. Per la prima volta, dopo quindici anni, la cerimonia di premiazione dei World's 50 Best Bars 2023 ha lasciato l'Europa per approdare in Asia.

“Quando abbiamo lanciato World's 50 Best Bars - ha dichiarato il nuovo direttore William Drew - la nostra intenzione era quella di mettere in luce le destinazioni imperdibili per gli amanti dei cocktail”. E Singapore è sicuramente una di queste: nella classifica ci sono ben tre bar nella città-stato. Anche se non è riuscita a superare il primato di Barcellona, che quest'anno vede Sips (e l'italiano Simone Caporale) al primo posto. La giuria composta da 680 esperti, bartender, consulenti e giornalisti, quest'anno ha premiato anche l'Italia con Drink Kong a Roma che si piazza alla 21esima posizione, seguito dal secret bar 1930 a Milano (scende dal 35esimoo al 42esimo posto), L'Antiquario a Napoli (in ascesa dal 46esimo al 44esimo posto, Locale Firenze già presente lo scorso anno, e la scalata di Freni e Frizioni di Roma che arriva, con un grande balzo, alla 33esima posizione (lo scorso anno si era piazzato al posto 86). È invece, nuovamente, retrocesso Camparino in Galleria a Milano in discesa dal 73esimo al posto numero 85. Maurizio Costanzo