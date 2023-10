Firenze, torna il Full Up. Un locale amato dai vip

Firenze, 16 ottobre 2023 – La notte è lunga, lunghissima a Firenze. Perché torna uno storico house club di circa 400 metri quadri in cui negli anni del suo furore, sono passati personaggi come Kevin Spacey, Renato Zero, Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Francesco Nuti, Kim Rossi Stuart, gli Spandau Ballet, Geena Davis e molti altri artisti. Torna – non solo per i boomer – ma per la gioia dei new nottambuli, il mitico Full Up sempre nella mitica via della Vigna Vecchia 23, scelto spesso dagli artisti come post serata dei loro show nei teatri fiorentini. Un locale totalmente ristrutturato che sarà inaugurato mercoledì 18 ottobre alle 20 tra vip e personaggi dello spettacolo. Già dalla consolle, nomi garanzia come Simone Fanfani e Giacomo Luise Djs , al sax Luca Signorini.

“Sono contento della nascita di un club così nella mia città, e ancora di più che non sparisca – ammette Leandro Bisenzi organizzatore e patron del Full Up-. E questo grazie ad imprenditori della Versilia che sbarcano per la prima volta a Firenze, cosi un altro pezzo di clubbing in una città che già ne ha persi troppi, perché penso che la cultura del divertimento debba avere spazi ed essere supportata, come nelle città europee più visionarie (Berlino su tutte) anziché osteggiata e cancellata, purché apporti valore, creatività e principi positivi”. Il Full Up è un club nato nel 1958, creato da una persona che la Firenze della notte si ricorda bene e con affetto, mr Cecconi che firmò insieme a Casodi, Jacomelli, Ciuti, Cherici e altri imprenditori quasi tutti i locali della Firenze di quei tempi.

Anche oggi come ieri l'altro, lo troviamo nelle cantine del Palazzo Baldini a pochi passi da Piazza Santa Croce e Piazza Signoria e aprirà le sue porte al quel pubblico di ieri e di oggi forte del suo restyling da locale esclusivo, elegante e di tendenza, tra oro e nero.

Per tutti l'inaugurazione del Full Up significa, l'inaugurazione di un club glamour dove la ricerca della qualità e del servizio saranno focus primari, che e darà spazio soprattutto alle nuove rivelazioni, con le proposte dei migliori Party Organizer italiani e stranieri, Showcase di etichette discografiche, Live Set e Band, e che ospiterà nel suo Prive anche mostre d’Arte, session Jazz e artisti Burlesque. Alla ricerca della vecchia Firenze degli anni ‘90 quando la città era invasa da decine di piccoli club come il Plegyne, Rockafe, Kgb, Backdoor, Soul City, Tabasco, exMud, Maramao e i tanti altri che rendevano la città viva, tollerante, divertente e divertita e che dettava moda e stile, quella moda che nasceva propri dai piccoli club e da chi li frequentava .