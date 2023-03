4 marzo 1943, 80 anni fa nasceva Lucio Dalla. Una vita “profonda come il mare”

Lucio Dalla (foto Ansa)

Firenze, 4 marzo 2023 – Oggi avrebbe spento 80 candeline Lucio Dalla, nato il 4 marzo del 1943 a Bologna. E la sua città lo ricorda con tutta una serie di iniziative, tra le quali una cena appositamente organizzata per oggi in casa del cantautore.



Sempre nella ricorrenza del suo ottantesimo compleanno, lo Stato di San Marino omaggerà Lucio Dalla con l'emissione di un francobollo. La Bologna Marathon, in programma per il 5 marzo, sarà dedicata proprio a Dalla, e ci sarà anche Gianni Morandi, runner appassionato, legato a lui da un profondo sodalizio artistico e da una forte amicizia. “Sarà bellissimo esserci perché festeggeremo tutti insieme il compleanno di Lucio, che ci sta guardando da lassù e magari si sta facendo una risata. Dento di me Lucio non se n'è mai andato - ha aggiunto Morandi -. Lucio c'è, è in ogni angolo. Quando sono in giro mi immagino che esca da un portone e mi dica 'ehi fratello', oppure si metta a chiacchierare con le persone. La Bologna Marathon sarà una bella occasione per ricordarlo".



Lucio Dalla è stato autore di super hit come ‘Attenti al lupo’ e di super classici come ‘Caruso’, regista di opere liriche, autore e protagonista di spettacoli tv, una sorta di nume tutelare della scena musicale bolognese, uno scopritore di talenti, un uomo animato dalla curiosità e dal gusto per le scoperta. Morì all'improvviso il 1 marzo 2012, all'età di 68 anni, tre giorni prima del sessantanovesimo compleanno, in un hotel di Montreux, la cittadina svizzera dove si era esibito la sera precedente e che ospita uno dei festival jazz più importanti del mondo. Il jazz, il suo grande amore da dove era cominciata la sua avventura di genio della musica. Stroncato da un infarto dopo la terza tappa del suo tour internazionale, che aveva preso il via dalla Svizzera.



I suoi sono stati 50 anni di musica, di canzoni e intuizioni geniali, di pagine indimenticabili della storia della musica come 'L'anno che verrà', 'Piazza Grande', ‘Anna e Marco’, solo per citarne alcuni. Una straordinaria carriera iniziata a Bologna come enfant prodige del clarinetto, che per il suo talento suscitava l'invidia del suo amico Pupi Avati. Un talento che l'Italia scoprì nel 1971, grazie a 4/3/1943, un brano che avuto un'importanza fondamentale per cambiare le carte della canzone italiana. La scomparsa di un personaggio come Dalla è stata un evento che è andato ben al di là dell'universo della canzone, un lutto per la cultura italiana che con lui ha perso un'intelligenza fuori dagli schemi, oltre che uno dei più grandi artisti degli ultimi decenni.



Nasce oggi



Khaled Hosseini nato il 4 marzo del 1965 a Kabul. Scrittore e medico afghano naturalizzato statunitense, autore del best seller ‘Il cacciatore di aquiloni’ nel quale ha raccontato l’emozionante e sofferta amicizia tra Amir e Hassan. Ha scritto: “Qualcuno ha detto che in Afghanistan ci sono molti bambini, ma manca l’infanzia”.