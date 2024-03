E’ il 31 marzo: perché il giorno di Pasqua è bene fare un backup

Firenze, 31 marzo 2024 – Difficile calcolare il numero esatto di cellulari smarriti, persi o rubati in un solo giorno nel mondo intero. Per fare un esempio, solo a Londra, secondo quanto riferito dalla polizia britannica, vengono rubati ben 249 smartphone. Il 45% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni ha ammesso di aver perso almeno una volta nella vita un cellulare. Come se non bastasse, una buona percentuale di persone non ha mai fatto il backup, cioè una copia dei file più importanti, dai documenti di lavoro alle foto di famiglia, che consentirebbe di contenere il danno in caso di perdita o furto di un dispositivo.

A ricordare l'importanza di questa operazione, ogni anno il 31 marzo, che questa volta coincide con la Pasqua, ci pensa il World Backup Day. In uno scenario estremamente vulnerabile come quello italiano, dove continuano ad aumentare gli attacchi cyber (+65% secondo il Rapporto Clusit 2024) e dove circa il 30% delle piccole e medie imprese non ha mai effettuato un backup, pesano anche i recenti dati dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano. Questi indicano infatti che, nell'ultimo anno, il 74% delle grandi aziende italiane ha rilevato un aumento di tentativi di attacco e il 12% ha avuto conseguenze concrete di tipo operativo ed economico.

Questa giornata, dedicata alla protezione dei propri dati e più in generale alla tecnologia, è l’occasione adatta anche per lanciare uno sguardo alle ultime novità sul web. Spicca quella di Pinterest, che ha lanciato un nuovo strumento innovativo: le gamme di tipologie di fisico, che consentono agli utenti di scegliere quali tipi di corporatura visualizzare nelle ricerche sulla moda donna e sui matrimoni. Pinterest è un motore di ricerca visiva per trovare idee da mettere in pratica nella vita quotidiana, dalle ricette per la cena alle ispirazioni per la casa e lo stile, e tanto altro ancora. Ad oggi le persone che la utilizzano hanno salvato oltre 200 miliardi di idee in una vasta gamma di categorie, che possono essere scoperte da altri utenti con gusti simili. Quest’ultima innovazione fa sì che le persone possano personalizzare le ricerche legate alla moda e ai matrimoni scegliendo tra 4 tipologie di fisico.

Si tratta di un grande passo avanti che avvicina Pinterest all'obiettivo di diventare la piattaforma online più inclusiva su cui cercare, salvare e acquistare prodotti. La funzione delle gamme di corporatura permette agli utenti di personalizzare le ricerche sulla moda donna e sui matrimoni. Infatti, un input visivo consentirà ai Pinner di scegliere tra quattro tipologie di fisico e visualizzare così risultati personalizzati, in linea con l'immagine che ogni utente ha del proprio corpo. Nel corso dell’anno Pinterest estenderà ulteriormente questa funzionalità, anche alla moda maschile. Le gamme di tipologie di fisico sono un esempio di come Pinterest vuole sfruttare l'IA per creare valore. "Pinterest è una piattaforma di scoperta visiva, per questo vogliamo che gli utenti possano riconoscersi nelle immagini che compaiono tra i risultati di ricerca", afferma Sabrina Ellis, Chief Product Officer Pinterest.

Sin dal 2018, Pinterest è uno dei leader del settore nella creazione di prodotti che promuovono l'inclusione. "L'intelligenza artificiale serve proprio a rendere più inclusivo il design del prodotto. Le gamme di tipologie di fisico aumentano la rappresentazione su Pinterest e offrono agli utenti maggiore scelta e controllo sui contenuti che visualizzano". Le ricerche dimostrano che i Pinner desiderano una maggiore diversità sulla piattaforma e vogliono degli strumenti che filtrino le ricerche in questo senso , per esempio in base alla tonalità di pelle con la funzione “skin tone ranges” e al tipo di capello. Quasi mezzo miliardo di Pinner utilizza la piattaforma per fare ricerche, salvare contenuti e fare acquisti . L'obiettivo di Pinterest è offrire un'esperienza utente che rifletta la varietà del suo pubblico.

Nasce oggi

Cartesio nato il 31 marzo del 1596 a Descartes, in Francia. Iniziatore del razionalismo moderno, fondò un metodo filosofico e scientifico sul modello di quello matematico, con lo stesso rigore formale. Ha scritto: “Io sono un essere che pensa, che dubita, che nega, che conosce solo poche cose, che ne ignora molte, che odia, che vuole e che non vuole, che immagina, che ama e che sente. E che pur sapendo che tutte queste cose potrebbero anche non esistere, sa invece che esistono tutte dentro il suo cervello.”

