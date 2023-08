31 agosto 1997 l’incidente di Lady D. Quando la principessa presagì la sua morte

Firenze, 31 agosto 2023 - Sono passati 26 anni dalla tragica morte a Parigi dell’iconica principessa Diana Spencer, il 31 agosto 1997, in un incidente di macchina nel tunnel del Ponte dell'Alma. Un fatto che ha segnato per sempre la storia, non solo britannica, e rimane impresso nei ricordi personali, come avvolto in una bolla di shock e commozione ancora oggi pressoché intatta. Nel contempo ha continuato ad alimentare nei media, ma non solo, mille dubbi, domande, indiscrezioni, rivelazioni e speculazioni tra cui la consolidata teoria del complotto da parte della famiglia reale.

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, pochi minuti dopo aver lasciato il Ritz, in Place Vendome, con a bordo la coppia più in vista del momento, la macchina guidata dall’autista Henri Paul – vice capo della sicurezza del lussuoso albergo allora di proprietà della famiglia Al-Fayed – sfreccia ad alta velocità – in un tratto di Lungosenna in cui era allora limitata a 50 km/h – per scappare ai paparazzi che rincorrevano gli illustri passeggeri. Paul perde il controllo del veicolo che a mezzanotte e mezza si schianta sul muro e sul tredicesimo pilastro nella galleria sotto il Ponte de l'Alma. L’autista e al-Fayed – seduto dietro con la compagna, senza cinture di sicurezza allacciate – muoiono sul colpo. Lady D – divorziata un anno prima dal marito, il principe Carlo, madre dei principi William e Harry, allora rispettivamente 15 e 13 anni – è grave ma ancora in vita quando arriva all’ospedale Pitié Salpêtrière, dopo diversi arresti cardiaci nell’ambulanza. Ufficialmente è deceduta alle ore 4:25 come conseguenza di un’emorragia interna.

Il messaggio in cui la principessa Diana sembrava 'presagire' la sua morte ("Tenteranno di uccidermi in un incidente") noto come 'Mishcon Note', venne consegnato agli investigatori francesi solo sei anni dopo il fatale incidente. È quanto ha affermato un nuovo documentario dal titolo 'Investigating Diana: Death In Paris', realizzato dall'emittente britannica Channel 4 e da Discovery Plus. È stata riaperta la vicenda relativa al 1995, in cui il legale di Lady D, Victor Mishcon (da lì il nome del messaggio), raccoglieva una dichiarazione della sua assistita: Diana sosteneva, in base a quanto le aveva comunicato una fonte non precisata, che ci sarebbero stati sforzi per "sbarazzarsi di lei" entro l'aprile 1996 e ciò sarebbe avvenuto a causa di un incidente d'auto che l'avrebbe uccisa o ferita.