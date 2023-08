24 agosto 1960, quando in piena estate a Vostok la temperatura scese a -88 °C

Firenze, 24 agosto 2023 - Il 24 agosto del 1960 gli scienziati registrarono la temperatura più bassa mai raggiunta all’epoca, di -88 °C, a Vostok, in Antartide.

Non deve stupire che questa temperatura polare si sia registrata in piena estate, dal momento che ogni chilometro che si sale rispetto al livello del mare – in particolar modo sulle vette più alte dell'Antartide - la temperatura scende di circa 10°C.

E sempre in estate, questa volta il 21 luglio del 1983 sempre a Vostok si registrò un altro record, - 89,2 °C. Era la temperatura più bassa mai raggiunta sul nostro pianeta.

Quali sono i luoghi più freddi della Terra? In Russia, precisamente a est della Siberia, si trova Ojmjakon, un villaggio popolato da appena 800 persone. Qui il 26 gennaio del 1926 la colonnina di mercurio scese a -68.2°C.

Sull'isola di Ellesmere si trova invece la base di ricerca Eureka, sull'arcipelago artico canadese. Viene definito non a caso uno dei luoghi abitati più freddi del mondo: in inverno si toccano i -40°C. Negli Stati Uniti per vedere le temperature precipitare in questo stesso modo, bisogna andare in Alaska e salire la vetta più alta del Nord America, che misura 6194 metri. Un altro posto dove si batte i denti si trova nella steppa mongola: si tratta di Ulaanbaatar, ribattezzata la più fredda capitale del mondo. D’inverno la temperatura scende a -25° e non si alza mai sopra i -16°C. Nasce oggi Jorge Luis Borges nato il 24 agosto del 1899 a Buenos Aires. È uno dei più noti scrittori argentoni, contribuì con le sue opere alla diffusione del genere fantastico. Ha scritto: “All’allievo che gli chiede se esiste il paradiso, il maestro Paracelso risponde dicendogli che il paradiso esiste ed è questa nostra Terra. Ma esiste anche l’inferno, e consiste nel non accorgersi che viviamo in un paradiso”. Maurizio Costanzo