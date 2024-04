21 aprile, oggi è il Natale di Roma. La città eterna compie 2776 anni

Firenze, 21 aprile 2024 – Secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C. Romolo fondò la città di Roma. "2776 anni fa veniva fondata Roma, la città eterna. La sua storia, i suoi monumenti e la sua eredità continuano a ispirare il mondo. Oggi, come accade ogni 21 aprile a mezzogiorno, il sole entrerà nel Pantheon con un'inclinazione tale da centrare perfettamente l'ingresso".

Così in un tweet il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che posta un video in cui si vede il raggio di sole che illumina la porta di ingresso del Pantheon. “Nella tradizione Romolo per fondare Roma avrebbe collocato, dove c'è il Marco Aurelio, l'asylum, affermando che tutti coloro che avessero voluto diventare cittadini di Roma avrebbero potuto esserlo, a prescindere dalla provenienza, dalle radici e dall'etnia. Questo aspetto del mito divenne centrale nella costruzione della città". Lo ha sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla presentazione della medaglia celebrativa del 2776° Natale di Roma. "Questo mito della fondazione era parte della politica che era imperiale ma con un'idea di cittadinanza che partiva dalla condivisione della legge e non sull'appartenenza etnica. Una modalità di concepire la cittadinanza prettamente politica. La caratteristica del mito fondativo alla base di questa data è proprio la valorizzazione del carattere aperto e inclusivo di Roma".

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni festeggia il Natale di Roma con un post su Facebook: "21 aprile: 2776 volte auguri Roma, culla di civiltà e splendore – scrive -. Città eternamente unica, che nei suoi quasi trenta secoli di vita ha toccato mille primati e dato i natali a eroi, leader e visionari. Città senza tempo, che si proietta nel futuro con la forza dirompente della sua identità". Anche vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ricorda su Instagram che oggi cade il Natale di Roma: "Buon compleanno Roma! 2776 anni di storia, cultura, bellezza da tutelare ben portati e da portare avanti nei secoli a venire. Continua il nostro impegno per la città con investimenti in strade e infrastrutture, preparandoci per il Giubileo del 2025 e portando avanti la sfida per avere Expo2030 nella Capitale. Avanti tutta".

Nasce oggi

Piero Calamandrei nato il 21 aprile del 1889 a Firenze. Avvocato, docente di diritto processuale civile, tra i fondatori del Partito d'Azione, esponente della Resistenza, membro dell'Assemblea costituente. Una delle frasi più famose del giurista, che è stato uno dei padri della nostra Costituzione, recita così: “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”.

Maurizio Costanzo