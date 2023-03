Super derby per il primato La sfida vale una stagione

Per Montespertoli ed Empoli è la partita che vale una stagione e che potrà decidere il campionato di B2 di volley femminile. L’appuntamento è per domani alle 21. Le due compagini sono state protagoniste di un campionato esaltante che le ha portate rispettivamente al primo posto con 58 punti e al secondo con 54. Le altre squadre sono distaccate. Le montespertolesi, guidate da Luigi Cantini e da Serena Benini, hanno vinto 20 delle 21 gare giocate, sempre con grande autorevolezza, confermando il bellissismo impianto di squadra voluto dalla dirigenza. Le empolesi hanno avuto un andamento con qualche ko che però è sempre stato al tie break, a conferma della determinazione delle atlete e del carattere da vendere, come sottolineato sempre dal presidente Genova. Certamente per le empolesi hanno avuto un valore determinante l’allenatore Marco Dani che nei momenti caldi delle gare, ha saputo risollevare le sue allieve e infondere loro la grinta e la tenacia necessarie per vincere; e il pubblico che ha fatto sempre la sua parte nel sostenere le sue beniamine, sia al PalAramini sia in trasferta dove si è fatto sempre apprezzare per la correttezza, anche nei momenti difficili. Quindi sarà un incontro molto emozionante e, qualunque sarà il risultato, la sensazione è che le atlete e il pubblico possano comunque concludere la serata con il terzo tempo di rugbistica abitudine a conferma della stima che accomuna le società, le squadre e i tifosi. Per un incontro così importante sono stati chiamati Giannini e Gennari, arbitri di grande esperienza.

Francesco De Cesaris