L’Empoli ritrova i gol di Caputo E ora Ciccio punta dritto al record

di Tommaso Carmignani

Se l’obiettivo di Ciccio Caputo era entrare nella storia azzurra, il bomber c’è riuscito a pieno. Con il gol segnato lunedì sera contro il Lecce, l’attaccante è salito a quota 18 in serie A con la maglia dell’Empoli, agganciando Totò Di Natale al quinto posto della speciale classifica dei migliori marcatori nella massima categoria. In testa alla graduatoria figurano due vere e proprie bandiere azzurre, vale a dire Massimo Maccarone e Francesco Tavano, che in A hanno segnato rispettivamente 28 e 25 gol. Segue Luca Saudati con 20, mentre al quarto posto c’è Vannucchi con 19.

L’obiettivo di Caputo è agganciare questi due giocatori già entro la fine di questa stagione, ma l’eventuale salvezza dell’Empoli – a questo punto più che probabile – farà scattare il rinnovo automatico del contratto per almeno altri due anni. Questo vuol dire che il bomber di Altamura avrà la possibilità di giocare come minimo un’altra stagione di Serie A con la maglia azzurra, con la possibilità, a questo punto concreta, di andare ad insidiare perfino i primi due posti. Questo è infatti il terzo campionato che Caputo gioca con l’Empoli (il secondo nella massima categoria) ma il numero di reti che è riuscito a segnare lo rendono già al livello di giocatori che invece in maglia azzurra hanno militato per più tempo. L’aggettivo di ‘bandiera’ non è quindi usato a sproposito nel parlare di un giocatore che ha voluto fortemente il ritorno in azzurro nello scorso mese di gennaio, e che dal momento del suo arrivo dalla Sampdoria non ha praticamente mai smesso di giocare. Caputo va per i 36 anni, ma la voglia di essere ancora decisivo non gli manca. La freddezza con la quale ha trasformato quel calcio di rigore, dopo che nel primo tempo Falcone gli aveva negato la gioia del gol con una parata sensazionale, conferma la capacità di leadership di questo giocatore, sempre più cuore e simbolo di una squadra che adesso viaggia davvero a vele spiegate verso la salvezza.

Caputo, non a caso, ha trascinato i suoi compagni nell’abbraccio a mister Zanetti, un po’ come per testimoniare la vicinanza e l’affetto di tutti nei confronti dell’allenatore. Nessuno, quando li ha chiamati a raccolta, si è tirato indietro. E quindi i record cominciano a diventare alla portata: oltre a quello di gol in A, Caputo potrebbe insidiare anche il podio dei marcatori di tutti i tempi della storia dell’Empoli.

Al primo posto, praticamente irraggiungibile, c’è Ciccio Tavano con 120, seguito da Maccarone a 101. Questi due sono probabilmente fuori dalla portata di Caputo, che di gol in azzurro ne ha segnati – tra serie A, B e Coppa Italia – 44. Il bomber di Altamura ha nel mirino Luca Saudati (46), Luca Alderotti (49) e Totò Di Natale (55): probabilmente sarà difficile superarli già in questa stagione, ma guardando nell’ottica delle prossime due il terzo posto occupato da Carlo Castellani, che di reti in azzurro ne ha segnate 60, è distante ‘appena’ 16 gol. Un bottino che Caputo, visto ciò che ha dimostrato, sembra in grado di mettere insieme. Perché se è vero che un posto nella storia azzurra ce l’ha già, guadagnarsi una posizione di maggior rilievo sarebbe un gran bel vanto.