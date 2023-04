L’Abc Castelfiorentino ha voglia di riscatto

Scontro al vertice di C Gold domenica alle 18 al PalaBetti per l’Abc Castelfiorentino, chiamata a riscattare il passo falso di Agliana ospitando la Pallacanestro 2000 Prato, formazione che con i suoi 38 punti precede di 2 lunghezze i gialloblù valdelsani e condivide con La Spezia il 2° posto a -2 dalla capolista Cecina. All’andata i ragazzi di coach Angiolini si arresero 79-73. Anche Prato è però reduce da una battuta d’arresto, quella casalinga di domenica scorsa contro il sempre insidioso Arezzo (69-70 il finale per gli ospiti), che ha interrotto un bilancio di tre vittorie consecutive dei lanieri. L’Abc nelle ultime 4 giornate ha invece alternato 2 successi interni ad altrettanti ko esterni a Luca ed Agliana, denotando un piccolo calo psico-fisico. D’altra parte Nepi e compagni hanno giocato a mille per tutta la prima parte di stagione e, a lungo andare, la fatica mentale e fisica per un lungo periodo con poche rotazioni a disposizione si sta facendo inevitabilmente sentire. Ad arbitrare l’incontro di domani saranno Posarelli di Grosseto e Forte di Siena.

Scendendo in C Silver, con la promozione alla prossima C Gold ormai in tasca, la Folgore Fucecchio si reca domani alle 18 a Pisa per affrontare il Cus con l’obiettivo di chiudere la stagione davanti a tutti. A sei giornate dalla fine, infatti, i biancoverdi sono secondi a soli 2 punti di distacco proprio dai pisani e dal Fides Montevarchi, che guidano attualmente la classifica appaiate a quota 38. All’andata Berni e compagni ebbero la meglio per 80-63 infliggendo la seconda sconfitta stagionale al Cus Pisa, che davanti al proprio pubblico è però ancora imbattuto. Coach Rastelli spera di recuperare Falchi dopo l’infortunio rimediato a Carrara due settimane fa, mentre gli universitari sono alle prese con gli infortuni di Benini e Spagnolli, da cui abitualmente passano la maggior parte dei rimbalzi e delle conclusioni da sotto della squadra allenata da mister Forti. Gli arbitri della gara saranno Massei di Viareggio e Mattiello di Buggiano.