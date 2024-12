La giornata dedicata al compianto tifoso azzurro. In più di 170 per ricordare Emiliano Del Rosso

Oltre 170 persone, tra amici e tifosi, provenienti da Emilia-Romagna, Puglia, Umbria e Toscana si sono ritrovate per commemorare il ventennale dalla scomparsa di Emiliano Del Rosso, tifoso dell’Empoli morto il 7 dicembre del 2004 in un incidente stradale. La giornata è iniziata con un sentito omaggio al cimitero, dove le varie tifoserie si sono ritrovate in un momento di raccoglimento, deponendo mazzi di fiori e osservando un minuto di silenzio seguito poi da un caloroso e commovente applauso. Poi gli ultrà si sono ritrovati alla Casa del Popolo di Santa Maria per un pranzo conviviale, durante il quale sono stati intonati cori in onore di Emiliano e di tutti gli ultrà scomparsi nel corso degli anni. Un momento di unione e di festa che ha rafforzato i legami tra i partecipanti e celebrato l’eredità di chi, come Emiliano, ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di calcio.

Al pranzo ha preso parte anche Franco Castellani, figlio di Carlo, a cui sono stati intitolati gli stadi di Empoli e Montelupo. A Emiliano Del Rosso, nel corso di questi anni, sono stati dedicati una tribuna e un premio che viene assegnato ogni anno. E un progetto, la scuola del tifo, è nato proprio ispirato alla sua memoria. A fare da cornice a questa giornata speciale sono state anche le foto per immortalare i momenti più significativi della commemorazione: da quello al cimitero al pranzo fino agli scatti con i capi ultrà di Locorotondo, Perugia, Parma, Montevarchi ed Empoli.