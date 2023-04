I gialloblù calano il poker Tripletta di Iaquinandi

Armando Picchi Livorno

1

Castelfiorentino United

4

ARMANDO PICCHI: Selmi, Bindi, Pruneti, D Angelo, Petri, Taddei, Giusti, Quilici, Carlotti, Rossi, Bonsignori. A disp. Graziosi, Borboryo, Polese, Gattai, Cirri, Flagiello, Loizzo, Lepri, Fiumicelli. All. Sena.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Nidiaci, Iaquinandi, Campatelli (46’ Marghi), Mancini, Gemignani, Pieracci (85’ Maltinti), Ficarra (60’ Duranti), Ferretti, Rosi, Mhilli (46’ Ballerini). All. Cristiani.

Arbitro: Garbo di Monza.

Reti: 10’, 83’ e 86’ Iaquinandi; 34’ Taddei; 90’ Maltinti.

LIVORNO – Uno strepitoso Iaquinandi trascina il Castelfiorentino United sul campo del già retrocesso Armando Picchi Livorno, al termine di una partita iniziata sotto la migliore stella ma complicatasi strada facendo. I gialloblù valdelsani approcciano infatti bene la sfida e dopo 10 minuti sono già in vantaggio grazie ad una precisa conclusione da fuori area all’angolino di Iaquinandi. I ragazzi di mister Cristiani non concretizzano però alcune buone chance di raddoppio e quando subiscono il pari accusano mentalmente il colpo. Corre il 34’, infatti, quando Taddei svetta bene di testa sugli sviluppi di un corner e insacca all’altezza del primo palo. Consci dell’importanza del match, che avrebbe potuto chiudere il discorso salvezza, Rosi e compagni avvertono il peso della posta in palio mentre i labronici, senza più niente da chiedere al campionato, giocano mentalmente più liberi e fino al 70’ meriterebbero il vantaggio. In questo momento di difficoltà, però, il Castelfiorentino ha il merito di tenere botta e quando i padroni di casa calano fisicamente esce fuori l’esperienza dei suoi giocatori più rappresentativi. Magistrale, per esempio, l’azione che porta al 2-1: discesa di Duranti che appoggia per Ferretti, il cui traversone sul secondo palo pesca Rosi, bravo a premiare a rimorchio l’inserimento di Iaquinandi, il quale di prima intenzione non lascia scampo a Selmi.

Tre minuti dopo il mancino gialloblù firma la tripletta personale con un preciso tiro a girare sul secondo palo, dopo essersi accentrato dalla destra. A calare il poker finale ci pensa poi il neo entrato Maltinti, che dopo aver duettato con Ferretti si ritrova solo davanti al portiere e lo trafigge senza difficoltà. Sulla carta il Castelfiorentino United potrebbe ancora ambire a un piazzamento play-off, ma il calendario non è certo amico degli uomini di mister Cristiani: nelle ultime due giornate, infatti, i castellani se la dovranno vedere contro le due prime della classe Fratres Perignano e Cenaia.

Simone Cioni