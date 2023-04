Empoli, la Primavera rifila la manita al Frosinone

Empoli

5

Frosinone

0

EMPOLI: Fantoni, Boli, Marianucci, Dragoner, Angori, Zenelaj, Renzi, Ignacchiti (79’ Indragoli), Fini (71’ Tropea), Seck (60’ Barsi), Nabian (71’ Alessio). All. Buscè.

FROSINONE: Palmisani, Rosati (46’ Macej), Kamensek, Selvini, Milazzo (46’ Pozzi), Jirillo (71’ Voncina), Cangianiello, Stefanelli (46’ Gozzo), Errico, Mulattieri (71’ Pera), Maura. All. Gorgone.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: 11’ Nabian, 34’ Marianucci, 46’ Seck, 57’ Ignacchiti, 91’ Barsi.

Note: Espulso Pera (F) all’87’ per gioco violento.

VINCI – Prestazione da incorniciare per gli azzurrini che al Centro Sportivo di Petroio rifilano una cinquina al Frosinone, seconda forza del campionato. Un minuto dopo aver fallito una clamorosa chance, all’11’ Nabian sblocca il risultato sfruttando un assist di Ignacchiti. I ciociari non reagiscono e al 34’ l’Empoli raddoppia sugli sviluppi di un corner con Marianucci di testa. Pochi minuti dopo Seck si vede annullare per fuorigioco il 3-0, ma dopo una bella parata in angolo di Fantoni su Maura, è proprio l’attaccante senegalese a calare il tris al primo dei due minuti di recupero. In avvio di ripresa ancora un angolo vale il poker firmato da capitan Ignacchiti, mentre allo scadere una splendida sforbiciata di Barsi su cross dalla sinistra di Tropea mette la ciliegina sulla torta. Si.Ci.