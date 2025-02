L'Atalanta strapazza l'Empoli: 5-0 al "Castellani". D’Aversa per il momento confermato in panchina

Empoli, 23 febbraio 2025 – Non si arresta l’emorragia di sconfitte dell’Empoli, giunto al quarto insuccesso consecutivo. Stavolta è un’autentica disfatta interna: l’Atalanta passa, infatti, 5-0 al “Castellani, nella settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A.

Nono k.o. negli ultimi undici turni, con soli 2 pareggi conquistati e una marea di reti subite. La classifica piange: l’Empoli scende al terz’ultimo posto con 21 punti, a – 2 dal Parma, ergo dalla zona-salvezza. Gli azzurri durano 25 minuti, poi troppa la differenza con l’Atalanta.

D’Aversa opta per Kouamè al posto di Colombo. Parte forte l’Atalanta, reduce dall’eliminazione a opera del Bruges in Champions League. Al 2’ Lookman centra dalla destra, Pezzella controlla male il pallone, Bellanova calcia spedendo il cuoio sul fondo.

Al 4’ destro di Zappacosta dal limite, Silvestri smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del corner il portiere empolese salva sul colpo di testa di Djimsiti. Al quarto d’ora diagonale dalla sinistra di Kouamè, Carnesecchi respinge la palla.

Al 27’ vantaggio rocambolesco degli orobici: Zappacosta crossa dalla sinistra, la sfera toccata da Gyasi diventa un pallonetto imparabile per l’estremo difensore degli azzurri. Alla mezz’ora, Atalanta vicina al raddoppio: Lookman mette al centro dalla sinistra, Pasalic conclude dal limite, con il pallone che termina di poco a lato.

Al 33’, corner di Lookman dalla destra, stacca di testa Posch, ma Silvestri si salva in angolo; sul conseguente tiro dalla bandierina, l’Atalanta raddoppia con Retegui, lasciato solo sul secondo palo. Ventunesima rete per l’attaccante sotto lo sguardo attento del cittì Luciano Spalletti.

Al 43’ la squadra allenata da Gasperini cala il tris: Retegui serve Lookman in area di rigore, l’attaccante scarta Silvestri e deposita il pallone nel sacco. Al 45’ l’Empoli potrebbe accorciare il punteggio, ma Cacace tira un rigore in movimento, mandando il pallone fuori. Ripresa sulla falsariga del primo tempo.

Al 7’ Henderson tenta il tiro a giro dal limite, ma la palla non centra lo specchio della porta. Al 10’ poker bergamasco: ripartenza letale degli uomini di Gasperini, con Lookman che prende palla a metà campo, arriva nei sedici metri e con un sinistro chirurgico batte Silvestri.

Al 21’ bel traversone di Pezzella dalla sinistra e inzuccata di Grassi a botta sicura, ma Kolasinac si sostituisce a Carnesecchi, salvando la Dea. Al 29’ è pokerissimo nerazzurro: rasoterra dal limite di Zappacosta e Silvestri, coperto, è spiazzato. Alla mezz’ora l’esordiente Campaniello ha la chance per segnare subito, ma la spreca a tu per tu con Carnesecchi. Al 42’Kovalenko, entrato da poco in campo, azzarda la conclusione da dentro area, non trovando la porta. La panchina di D’Aversa scricchiola. Il direttore sportivo Gemmi comunque conferma per il momento il tecnico in panchina. Per il presidente Corsi ci sarà da riflettere.

Il tabellino

Empoli-Atalanta 0-5 EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi (12’ st Sambia), Grassi (27’ st Zurkowski), Henderson, Cacace; Esposito (27’ st Campaniello), Maleh (38’ st Kovalenko); Koaumè (12’ st Colombo). A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Tosto, Bacci, Bembnista, Konatè. Allenatore: D’Aversa. ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti (18’ st Toloi), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (31’ st Brescianini), De Roon, Zappacosta (41’ st Ruggeri); De Ketelaere (18’ st Ederson), Retegui, Lookman (31’ st Cuadrado). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Samardzic, Palestra, Vavassori, Vlahovic, Del Lungo. Allenatore: Gasperini. Arbitro: Mariani di Aprilia. Marcatori: 27’ Gyasi (aut.), 33’ Retegui, 43’ pt e 10’ st Lookman; 29’ st Zappacosta. Note: giornata serena. Ammoniti: Carnesecchi. Angoli: 3-4. Recupero: 2’, 2’.