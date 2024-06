Empoli, il toto-giunta: Torrini la super favorita nel ruolo di vicesindaca. Ecco il valzer delle nomine

Empoli, 26 giugno 2024 – Le riflessioni sono in corso, i confronti stanno per entrare nella fase clou. Ma intanto i nomi circolano come se fossero dentro a un frullatore tra suggestioni, certezze e voci che si rincorrono anche ben oltre le segrete stanze del Pd. All’indomani del voto, a Empoli già impazza il toto-giunta. Una fase delicata in cui tener conto degli equilibri interni alla coalizione, sondare terreni, individuare le persone giuste ed evitare musi lunghi da parte di qualcuno. I fattori da prendere in considerazione sono tanti e il neo sindaco Alessio Mantellassi ha già fatto intendere di avere le idee chiare. Impossibile adesso scucirgli qualche nome: servirà del tempo per trovare la quadra e mettere a punto la formazione definitiva. Nessun profilo ufficiale dunque, ma tanti rumors. E c’è un nome che circola con insistenza, più degli altri: Valentina Torrini.

L’assessora uscente con deleghe a welfare, sociale e pari opportunità è data come quasi sicura tra le conferme. E agli occhi più attenti non è sfuggita la sua presenza in prima fila durante i festeggiamenti in piazza dopo l’esito del voto, con tanto di maglia con la scritta ’Una storia empolese’. Salvo ribaltoni, Torrini non solo sarà confermata in giunta ma avrà anche il ruolo di vicesindaca.

Tra un mandato e l’altro Barnini confermò tre dei suoi sette assessori (Biuzzi, Ponzo Pellegrini e Barsottini) ed è ipotizzabile che il numero di conferme sia lo stesso anche per la nuova giunta Mantellassi, nell’ottica di garantire una certa continuità tra le due amministrazioni. Oltre a Torrini, i nomi forti sono Adolfo Bellucci e Giulia Terreni, entrambi espressione della componente civica e candidati al Consiglio con la lista Questa è Empoli. E gli altri profili? Molto probabilmente saranno delle new entry. Alleanza Verdi e Sinistra conta di occupare una casella. Ma non sarà Massimo Marconcini. "Ho dato tanto in questi cinque anni e per motivi personali non sono più disponibile – commenta Marconcini, assessore all’ambiente in scadenza –. Ero partito con l’obiettivo di portare un partito rosso all’interno della maggioranza e adesso mi farebbe piacere vedere un esponente di Avs in giunta. Noi abbiamo dato il nostro contributo ma ovviamente la decisione spetta ad Alessio". In pole ci potrebbe essere Maria Grazia Pasqualetti, ex educatrice, che nella lista di Avs ha preso più voti di tutti. "Maria Grazia è una persona di inestimabile valore – commenta Marconcini –, ma i profili papabili potrebbero essere più di uno, tutti quelli della lista".

Altri due nomi almeno saranno espressione del Pd. Per l’assessorato allo sport sembra essere in pole Lorenzo Sani, architetto ed ex arbitro di Serie C con esperienza alla guida della sezione empolese degli arbitri ed esperto in progettazione e gestione delle infrastrutture sportive. Tra i favoriti anche Sara Fluvi, consigliera uscente e campionessa di preferenze, ben 366. Dalla lista ’Una storia empolese’ potrebbe venir fuori invece l’assessore alla cultura con Matteo Bensi, professore di filosofia. Ma occhio a sottovalutare Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del centro Busoni. Insomma, mettetevi comodi: il valzer delle nomine è appena iniziato.