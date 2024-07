Mantellassi presenta la giunta tra conferme e new entry

Empoli, 1 luglio 2024 – Ecco la nuova giunta che accompagnerà il neo eletto sindaco Alessio Mantellassi nei prossimi cinque anni, che ha tenuto per sé le deleghe a personale, bilancio e urbanistica.

Al suo fianco il dottor Nedo Mennuti, come vicesindaco con deleghe a sanità, sociale, casa, protezione civile, transizione digitale. Tra le conferme ecco Valentina Torrini (deleghe sicurezza, legalità, polizia municipale, Urp diffuso, pari opportunità, beni comuni e lavoro) e Adolfo Bellucci (commercio, attività produttive e piano per il Terrafino), già assessori con Brenda Barnini.

Alessio Mantellassi ha presentato la sua giunta

Ma anche tante new entry come Simone Falorni (manutenzioni, lavori pubblici, cimiteri, mobilità e la promessa delega piano per le frazioni), Laura Mannucci, Maria Grazia Pasqualetti (scuola, infanzia, progetto Empoli per i bambini), Matteo Bensi (cultura, turismo, gemellaggi, politiche giovanili, cultura della pace).