Così si compone il nuovo Consiglio. FdI è la prima forza di opposizione

Empoli, 28 giugno 2024 – Errori di conteggio, ribaltoni e nuovi scenari. Finale a sorpresa nella composizione del consiglio comunale. A partire da un dato: il centrodestra del candidato Simone Campinoti è la prima forza di opposizione a discapito delle liste a sostegno del candidato sindaco Leonardo Masi che è andato al ballottaggio. La composizione del nuovo consiglio è diventata ufficiale ieri pomeriggio al termine delle operazioni di verifica dei verbali e della corretta attribuzione dei voti validi. E proprio dai riconteggi è emerso che il campione di preferenze in assoluto risulta essere Gianni Bagnoli (Pd): alcuni dei suoi voti erano stati assegnati per errore all’altro Bagnoli candidato del Pd, Athos, che non entrerà in consiglio.

Ma andiamo con ordine. La maggioranza è composta da 9 consiglieri del Pd (in ordine di voti ottenuti): Gianni Bagnoli, Sara Fluvi, Laura Mannucci, Marco Del Turco, Viola Rovai, Raffaele Donati, Sofia Sostegni (la più giovane consigliera della Toscana, impegnata proprio in questi giorni per la maturità), Roberto Iallorenzi e Simona Cioni. Per la lista civica ’Una storia empolese’ entrano in consiglio il medico di famiglia Iacopo Periti, Daniele Giannoni, Cristina Marconi e Serena Gasparri. Completano la maggioranza Maria Grazia Pasqualetti (Alleanza Verdi Sinistra) e Adolfo Bellucci (lista civica Questa è Empoli). All’opposizione spettano invece 9 consiglieri. Per la coalizione composta da Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli entrano il candidato sindaco Leonardo Masi, Jacopo Maccari (M5S) e Sabrina Ciolli (Buongiorno Empoli). Per le liste Centro Destra per Empoli e La mia Empoli fanno il loro ingresso Andrea Poggianti (candidato sindaco) e Gabriele Chiavacci (Centro destra per Empoli). La coalizione di centrodestra sarà rappresentata da Simone Campinoti (candidato sindaco) e da tre esponenti di Fratelli d’Italia: Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, commissario capo del commissariato di Empoli in servizio fino a domenica, da lunedì ufficialmente in pensione.

"La coalizione di centrodestra è la prima forza di opposizione in consiglio comunale con i suoi quattro seggi – osserva Peccianti, coordinatrice di FdI e neo consigliera –. FdI non farà sconti alla nuova amministrazione di centrosinistra".

Poi l’attacco frontale: "La scelta di Mantellassi, fortemente ridimensionata in termini di consenso elettorale dopo anni di vittorie al primo turno, è l’estremo tentativo di risollevare le sorti del centrosinistra da troppi anni, ormai, chiuso nelle sue certezze e nel suo isolamento dalla realtà locale, come dimostrano i tanti comitati civici sorti in opposizione alle scelte fatte, calate dall’alto, senza mai sentire prima i cittadini interessati".