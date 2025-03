Mechetti Srl: team day all’insegna della solidarietà

Montecatini, 18 marzo 2025 – Una giornata intensa, emozionante e ricca di significato quella vissuta sabato scorso dal team Mechetti Srl presso il Grand Hotel Il Tettuccio. Un evento di team building, a cura della società specializzata Event Media Srl, che ha rafforzato lo spirito di squadra, ricordando a tutti che il vero successo si costruisce insieme, passo dopo passo, proprio come si costruisce una bicicletta.

I dipendenti della storica concessionaria auto, che da oltre 32 anni rappresenta i brand Škoda, SEAT e CUPRA nelle le sue sedi di Empoli, Capannori e Pistoia, opportunamente divisi in squadre, hanno assemblato quattro biciclette – tre per adulti e una per bambini – che sono state poi donate all’Associazione SEMPLICEMENTE Odv. Un gesto di solidarietà che ha trovato la sua massima espressione nelle parole della signora Elia Mattioli, presidente dell’Associazione, che ha sottolineato quanto anche un piccolo dono possa fare la differenza tra la dignità e la miseria.

Le biciclette, infatti, daranno la possibilità a persone in difficoltà di muoversi autonomamente: una di esse è già destinata a una donna che, senza un mezzo di trasporto, rischiava di perdere il proprio lavoro come badante.

Nella parole del leader e titolare della Mechetti Srl, Massimiliano Mechetti, c’è tutto il DNA dell’azienda: “È questo che fa la nostra squadra: affrontiamo le sfide insieme e quando raggiungiamo un obiettivo, lo condividiamo con la comunità.” Questo team building ha permesso a tutti di toccare con mano l’importanza della collaborazione e della comunicazione, valori chiave non solo nel lavoro quotidiano, ma anche nella vita. Lavorare fianco a fianco con colleghi di diverse sedi e reparti ha rafforzato la consapevolezza che l’unione e la condivisione delle competenze sono la chiave per affrontare qualsiasi sfida, ordinaria o straordinaria. La giornata si è poi conclusa con un momento speciale: un pranzo a sorpresa per celebrare il pensionamento di un caro collega. Il titolare Massimiliano Mechetti, nel suo discorso, ha espresso profonda gratitudine per gli anni di dedizione e per il valore umano e professionale lasciato in eredità all’azienda. A suggellare questo passaggio di vita, la consegna di un orologio, simbolo di tempo da dedicare a sé stessi e ai propri affetti.

Un evento che ha unito, emozionato e reso ancora più forte il team Mechetti Srl, confermando che il lavoro del singolo è il successo del gruppo, e che insieme si può davvero fare la differenza.