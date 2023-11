Gattini salvati in extremis. A Empoli il rifugio dei mici: si possono adottare anche a distanza

Empoli, 25 novembre 2023 – Sono tanti gli ospiti del gattile di via Majorana, a Empoli. La struttura-rifugio è gestita dai volontari dell’associazione no profit Aristogatti, nata nel 1996 da un gruppo di amiche, che opera sul territorio curando e gestendo le colonie e accogliendo casi particolari nel gattile. L’associazione è molto attiva su Facebook. Sono tanti i modi per aiutare l’associazione e prendersi cura degli amici a quattro zampe. “Chi desidera avere un gatto – spiegano dall’associazione - e non ha la possibilità di portarlo a casa, potrà aiutarlo ugualmente diventandone proprietario a distanza. Anche l’adozione a distanza è un gesto di grande generosità e sensibilità che ci può aiutare a garantire cure e benessere ai nostri ospiti in attesa di una casa. Con la possibilità di venire a trovare il proprio nuovo amico direttamente in rifugio per stare con lui previo appuntamento”.

Tante le opportunità per dare il proprio aiuto. Si può diventare ad esempio Amico per un anno. “Per dare un concreto aiuto ai nostri amici pelosi è possibile prendersi cura per un intero anno di uno di loro. La quota da versare è di 100 euro a trimestre e comprende tutte le spese per l’alimentazione, le spese veterinarie e le cure per un intero anno di un micio ospite del nostro rifugio”.

E’ possibile consegnare in rifugio, preferibilemente di mattina durante la settimana o il sabato e la domenica pomeriggio, anche cibo, coperte, disinfettante, lettiere e altro indicato anche sul sito dell’associazione Aristogatti.

Maurizio Costanzo