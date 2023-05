Empoli, successo per "Il Ferruccio in cantiere". Si chiude la tre giorni di eventi

Empoli, 23 maggio 2023 - Il festival "Il Ferruccio in cantiere" è stato un successo, con centinaia di partecipanti, nonostante il maltempo. La tre giorni di eventi ha invaso con musica, spettacoli e occasioni di incontro il Palazzo delle Esposizioni e il centro storico. Gli artisti hanno conquistato applausi grazie alle loro performance musicali o teatrali, e ci sono stati vari momenti di incontro nel segno della cultura. Si è conclusa domenica 21 maggio, la tre giorni a cura del Comune di Empoli, in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Attività Musicale di Empoli, Empoli Jazz e il Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la collaborazione dell'associazione Noi da Grandi onlus. Una iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale come ulteriore passaggio di condivisione con la comunità del percorso di nascita del Parco Culturale, 'casa' del nuovo teatro comunale Il Ferruccio, nella zona di piazza Guido Guerra. Il festival ha rappresentato una ulteriore iniziativa del percorso partecipativo che vede cittadine e cittadini protagonisti di una operazione culturale e urbanistica che darà nuove funzioni e nuova struttura a una delle porte di accesso alla città e al centro storico di Empoli. "Far vivere l'atmosfera che sarà propria del teatro comunale Il Ferruccio, un'atmosfera fatta di note, di recitazione, di arte, di applausi. Questo era l'obiettivo con il quale è stato pensato questo festival e direi che è stato centrato - sottolinea con soddisfazione l'assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni, commentando lo svolgimento dell'iniziativa, parte del percorso partecipativo per la realizzazione del Parco Culturale di Empoli - Per tre giorni, il festival "Il Ferruccio in cantiere" ha reso il Palazzo delle Esposizioni e il centro storico della città un grande palcoscenico grazie a ospiti di sicuro prestigio, grazie a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile una manifestazione, a ingresso gratuito, pensata per tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti. Adesso, il percorso partecipativo per la nascita del futuro teatro civico prosegue, in attesa del via al cantiere vero e proprio previsto nei prossimi mesi, con nuove iniziative accanto ad altre già note, come la campagna di raccolta fondi 'Adotta una zolla'. Un ringraziamento a tutti coloro che, insieme all'amministrazione, hanno a cuore la nascita del Parco Culturale, 'casa' de Il Ferruccio, e che camminano in questa direzione. Manifestazioni come questo festival sono possibili soltanto grazie all'impegno di molti, a partire dalle associazioni per arrivare ai tanti volontari sempre pronti a dare una mano. Il percorso per raggiungere il traguardo del nuovo teatro comunale non si ferma: tutti coloro che volessero informazioni su come contribuire alla campagna 'Adotta una zolla' o sul progetto possono contattare il Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio. Ma intanto questa tre giorni appena conclusa conferma ancora una volta come la cultura, a Empoli, è un valore comune, da coltivare e promuovere in ogni occasione". Maurizio Costanzo