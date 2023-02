"Zero Code: prenotare è un rebus" Il nuovo servizio crea disagi

EMPOLESE VALDELSA

Dall’inizio del mese è stato attivato il sistema di prenotazione on line "Zero Code" della regione toscana per il prelievi ematici ed esami di laboratorio anche negli ospedali di Fucecchio e Castelfiorentino. Ma a quanto pare il servizio, invece di facilitare le procedure ai cittadini, le sta complicando. A riferire particolari disagi è Franco Pistolesi, 71 anni, di Castelfiorentino, cardiopatico da trenta anni e quindi costretto a eseguire spesso gli esami del sangue. "Assumo il Coumadin e devo sottopormi tutte le settimane agli analisi del sangue, ma questa nuova modalità di prenotazione mi impedisce di prendere tutti gli appuntamenti di cui ho bisogno – dice il cittadino – Il servizio richiede ogni volta l’inserimento della ricetta medica e altri passaggi che non riesco a fare per fissare tutte le date. Rimpiango il vecchio servizio Tu Passi con i totem nei presidi, al quale io e molti altri cittadini eravamo abituati".

Pistolesi esorta a semplificare lo Zero Code. "Se il sistema di prenotazione deve andare in quella direzione che sia almeno semplificato – dice il cittadino –. Anche al punto prelievi mi hanno detto che in molti si sono lamentati. L’ultima volta sono stato aiutato da un operatore che mi ha fatto passare avanti, ma non lo ritengo giusto. Non voglio ogni volta approfittare della mia patologia per saltare la fila".

Che qualcosa in questo nuovo servizio vada corretto ne è consapevole anche il consigliere regionale e presidente della commissione Sanità e politiche sociali, Enrico Sostegni (nella foto). "Intanto – spiega Sostegni – dopo pressioni ora si può prenotare anche telefonicamente, poi puntiamo a fare in modo che le prenotazioni possano essere fatte anche dal medico di famiglia e ad avere ovunque slot senza prenotazione com’era prima".

Le modalità tradizionali di prenotazione per coloro che non utilizzano con facilità il sistema Zero Code sono quella telefonica chiamando il numero unico aziendale 055 545454 (tasto 2), oppure recandosi direttamente presso gli sportelli Cup territoriali, le farmacie territoriali, le parafarmacie, le associazioni di volontariato che hanno aderito al sistema.

i.p.