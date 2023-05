Week-end Leggendario Inaugurato il Festival che va alla conquista di piccoli e grandi lettori

Sono già oltre 1.300 le prenotazioni registrate per gli incontri con gli autori e gli spettacoli teatrali ospitati nei tanti ‘luoghi leggendari’, sparsi per la città. E intanto le tre librerie empolesi fanno il pieno. "Sono giorni entusiasmanti, questi". Parola degli addetti ai lavori. I baby lettori affollano già di mattina il centro storico, c’è movimento nel ‘giro d’Empoli’; i bimbi fuori dalle classi indossano le cuffie e si immergono in mondi fantastici ascoltando storie "itineranti". E’ l’effetto dell’iniziativa "A spasso con Alice", un esperimento nato con la volontà di dare priorità all’ascolto, uno dei tantissimi appuntamenti di "Leggenda" che ieri ha preso ufficialmente il via. Sono loro i veri protagonisti del "Festival della lettura e dell’ascolto": bambini e ragazzi pronti a mettere in difficoltà gli scrittori che hanno letto con interviste pure e senza filtro. Pronti ad animare biblioteca e librerie, musei e piazze partecipando ad iniziative pensate ed ideate con e per loro. Cultura, ascolto, lettura e teatro. Ma anche poesie, incontri, laboratori, viaggio, fantasia e immaginazione. Senza dimenticare l’inclusività: ecco alcuni ingredienti della ricetta della sesta edizione di "Leggenda", in programma fino a domenica. Al Chiostro degli Agostiniani il taglio del nastro ha dato il via alla manifestazione spalmata su tutto il week-end. Una nuova edizione che supera le barriere a suo tempo imposte dal Covid.

"Si torna con tutti gli eventi in presenza - conferma il sindaco Brenda Barnini - Con un format nato per dare spazio ai ragazzi. Leggenda è un’iniziativa fatta in casa: scuole, librerie, biblioteca, Comune e teatro, un grande ecosistema che si muove affinché questi siano giorni non di messa in scena fine a se stessa ma di partecipazione vera". Un festival "Made in Empoli", che promuove la filiera del libro e che, come ha sottolineato il senatore Dario Parrini, "nel giro di pochi anni è diventato un punto di riferimento, non solo locale. Un esperimento originale che deve essere raccontato e promosso anche fuori dai confini". Declinare la lettura in tante maniere differenti. Ecco come: con mostre interattive al Pala Expo, con "Il grande Gioco dell’oca teatrale" dalle 15,30 alle 18,30 di oggi, su idea del Giallo Minimal Teatro. E con un pomeriggio straripante di incontri con gli autori e spettacoli teatrali. Con l’inaugurazione di ieri, insomma, si è di fatto aperta la ‘settimana leggendaria’ con al centro un programma ricco di iniziative (consultabili sul sito della manifestazione) per tutte le fasce di età, da 0 a 14 anni. Mille e una occasione per tuffarsi nella cultura. Il tutto a ingresso gratuito e con uno sguardo nuovo che abbraccia la disabilità grazie agli eventi tradotti anche nella lingua dei segni. Non resta che augurare una buona "Leggenda" a tutti.

Ylenia Cecchetti