"We care Empoli" Il cuore batte in piazza Ecco la grande tavolata della solidarietà

EMPOLI

La solidarietà chiama, gli empolesi rispondono riempiendo la piazza. Sono già oltre quattrocento le prenotazioni per la grande serata di beneficenza sotto le stelle a favore dell’Emporio solidale della Misericordia di Empoli. L’appuntamento è per giovedì 21 settembre alle 20.30 in piazza Farinata degli Uberti a Empoli dove andrà in scena la prima edizione di "We Care Empoli". Un progetto solidale, ideato dall’arciconfraternita empolese, che vuole diventare un appuntamento annuale, un evento nel quale raccogliere fondi a sostegno dei diversi servizi che l’associazione di volontariato locale svolge ogni giorno sul territorio, e allo stesso tempo condividere con la cittadinanza risultati e obiettivi da raggiungere insieme grazie all’aiuto di tutti. "Amiamo Empoli e come Misericordia facciamo tanto. Ogni volta che ce n’è bisogno, noi ci siamo", esordisce il governatore, Pier Luigi Ciari.

"We Care Empoli" promette di essere una serata indimenticabile, all’insegna dello stare insieme, gustando dell’ottimo cibo, assistendo a spettacoli musicali e di intrattenimento. Il C.A.M. (Centro attività musicali) di Empoli per l’occasione porterà sul palco una marching band di fama internazionale che unisce costumi estrosi a una magistrale teatralità: la “Bada Bim Bum Band” con lo spettacolo “Banda molleggiata”, uno show con musiche, abiti e coreografie che si ispirano al celebre molleggiato italiano (Adriano Celentano) e agli anni ’70. Durante la serata ci sarà poi l’esibizione di Lumen Invoco: un team di artiste che mettono in scena spettacoli mozzafiato utilizzando il fuoco e luci led.

Il ricavato di questa prima edizione sarà devoluto all’Emporio solidale: uno spazio in cui le persone che si trovano in situazioni di disagio socio-economico possono accedere, utilizzando una apposita tessera, per “acquistare” alimenti e prodotti per la casa in modo completamente gratuito. Il minimarket di via XI Febbraio 15 a Empoli rappresenta un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà e, allo stesso tempo, un modo per contrastare la lotta allo spreco alimentare.

"L’Emporio solidale – sottolinea il sindaco, Brenda Barnini – fa parte della rete di servizi che si prende cura della nostra comunità. E’ nato due anni e mezzo fa ed è uno dei frutti più importanti della stagione pandemica. Sta in piedi grazie alla Misericordia che ha messo a disposizione locali e volontari e al contributo di altre associazioni. Ma anche il Comune fa la sua parte fornendo gli stock di prodotti per riempire gli scaffali. Ci piacerebbe – conclude il sindaco – che tutta la comunità si sentisse ingaggiata a dare una mano". David Mannini, responsabile area operativa protezione sociale della Misericordia, aggiunge: "La ricerca dei beni da distribuire è costante perché la richiesta è sempre molta. Un grazie va a tutte quelle aziende che ci danno appoggio, ma chiunque può donare materiale sia alimentare sia per l’igiene della persona. L’emporio ha un ruolo fondamentale perché riesce a dare la dignità di fare la spesa a chi non avrebbe altrimenti la possibilità di acquistare beni di prima necessità". Per prenotare un posto a tavola nella serata di giovedì 21 è possibile rivolgersi direttamente alla Misericordia di Empoli nella sede di via Cavour 32, oppure sul portare Eventribe.

Irene Puccioni