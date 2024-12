Vota la vetrina più bella. Ultimi giorni per scegliere il miglior ’Natale’ del 2024

Manca poco e in tre saliranno sul podio. Ma c’è ancora qualche giorno per votare, scegliendo la vetrina più bella nell’ambito del gioco de La Nazione organizzato in collaborazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Fino a sabato 14 dicembre i nostri lettori troveranno sul quotidiano un tagliando (come quello qui sotto) da compilare indicando la propria vetrina preferita. Alcuni valgono un punto, quelli con il logo X5, ne valgono cinque. Aderiscono in 20 tra botteghe e negozi; agli empolesi clienti affezionati, il compito di premiare l’addobbo più creativo, quello che meglio ha saputo esprimere il senso del Natale, con estro e originalità. I protagonisti? Nigi abbigliamento, Gioca3, Panificio Panchetti, Chacha accessories, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Alino Mancini, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli, Bebè mon Amour, Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Lilithnegozio, Dess, BI-BA Calzature e Ideeintesta. I tagliandi dovranno essere imbucati nei punti di raccolta allestiti alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini). Le urne verranno svuotate lunedì per il conteggio finale. Da qui usciranno i nomi che saranno premiati durante la ’Serata d’impresa’, in programma proprio il 16 al Palazzo delle Esposizioni in occasione del gran galà di Confesercenti. “Vota la vetrina più bella“ è un’iniziativa partita dal mondo del commercio che si è allargata con entusiasmo a tutta la città. "Il Natale a Empoli è fatto di tante cose. Il gioco in collaborazione con La Nazione è una di queste – commenta Gianluca D’Alessio di Confesercenti – Un’occasione per le attività del centro e dare loro un’opportunità di visibilità in più. Una gara scherzosa che va oltre il Natale, che vuol premiare l’impegno delle imprese che tutto l’anno lavorano per dare un servizio di prossimità".

Y.C.