Vota la vetrina più bella. Super sfida tra negozi. Ultimi tagliandi decisivi. E lunedì c’è il gran galà

Dopo il gioco, la festa. Ancora poche ore ci separano dal conoscere il nome del vincitore del titolo di negozio più originale e creativo negli allestimenti e addobbi natalizi. Sta per volgere al termine il nostro viaggio tra le vetrine - e le eccellenze - del commercio empolese. Si conclude con il galà di Confesercenti il contest di Natale lanciato da La Nazione per promuovere e sostenere il commercio locale. Siamo al rush finale di ’Vota la vetrina più bella’: sabato sera stop ai tagliandi con le urne che saranno svuotate nel fine settimana in attesa della premiazione. Oggi però, un’altra possibilità per votare con il tagliando che chissà, magari potrà incidere sulla classifica finale. Basta compilarlo con il nome del negozio che meglio ha saputo esprimere il senso del Natale tra addobbi, luci e fantasia.

Nell’ambito della Serata d’Impresa poi, lunedì alle 20,30 il Palazzo delle Esposizioni si vestirà a festa per accogliere l’appuntamento più atteso; la cena sarà infatti l’atto conclusivo del gioco ideato da Confesercenti Empoli con l’associazione Centro Storico e La Nazione. Quale storia racconteranno i tagliandi pubblicati sul nostro giornale in queste settimane? Saranno in tre a salire sul podio tra tutti i partecipanti che ricordiamo elencati di seguito: Nigi abbigliamento, Gioca3, Panificio Panchetti, Chacha accessories, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Alino Mancini, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli, Bebè mon Amour, Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Lilithnegozio, Dess, BI-BA Calzature e Ideeintesta. A ogni attività premiata con tanto di targa di riconoscimento, sarà assegnato anche un voucher per la formazione con Cescot. Quella di lunedì "sarà la festa di tutti - anticipa Gianluca D’Alessio di Confesercenti - Un ritrovo per un brindisi insieme a tutti quei soggetti che hanno contribuito a Empoli Città del Natale. Le relazioni umane, e questa iniziativa lo ha dimostrato, sono alla base di tutto". Ecco perché il format non cambia. Dall’esibizione del corpo di ballo della manifestazione curata dalla scuola Move, alle incursioni della mascotte Empolino, la cena al palazzetto di piazza Guerra - in sold out con 300 presenze confermate - ospiterà istituzioni, imprese e sponsor, il gruppo di dirigenti di Confesercenti e i commercianti.

"Sarà un momento conviviale per stare insieme con l’obiettivo di guardare già al Natale 2025". Come lo scorso anno, oltre a ’Vota la vetrina più bella’ ci sarà un premio speciale, assegnato tra i partecipanti alla Serata d’Impresa. Un premio ’live’ riservato al negozio dell’anno. "Chi sarà a tavola - spiega D’Alessio - avrà l’occasione di dare un voto all’attività preferita tenendo conto delle idee innovative, dello spirito di iniziativa. Alla consegna dei voucher per la formazione teniamo molto. La formazione è un valore fondamentale oggi per le imprese, per stare al passo con tempi, investire sulle conoscenze, gestire i canali social, migliorarsi".

Y.C.