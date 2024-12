Vota la vetrina più bella. Ultime ore per scegliere

Ecco un nuovo tagliando per i nostri lettori, l’ultimo per il contest "Vota la vetrina più bella", edizione 2024. Si chiudono oggi le possibilità per esprimere la propria preferenza in merito all’addobbo più originale e fantasioso allestito dai negozi di Empoli in questo magico periodo dell’anno. Giunge al termine il gioco di Natale de La Nazione in collaborazione con Confesercenti Empoli e l’associazione Centro Storico, iniziativa che in queste settimane si è fatta avvincente e partecipata e che ha coinvolto una ventina di attività. Anche oggi si potrà scegliere a chi assegnare il voto tra Nigi abbigliamento, Gioca3, Panificio Panchetti, Chacha accessories, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Alino Mancini, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli, Bebè mon Amour, Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Lilithnegozio, Dess, BI-BA Calzature e Ideeintesta. Il tagliando andrà compilato (si accettano solo copie originali e non fotocopie) e inserito in una delle apposite urne presenti alla pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al bar Leontina (via da Vinci), a Gioca3 giocheria (via Salvagnoli) e in oreficeria Alino Mancini (via Segantini). I vincitori saranno decretati, dopo un weekend di conteggi, durante il galà di Confesercenti – serata dedicata alle imprese del territorio – fissato per lunedì sera al Palazzetto delle Esposizioni. Rush finale, dunque, per il gioco che celebra il commercio empolese. In bocca al lupo a chi ha aderito con entusiasmo e che vinca il migliore.